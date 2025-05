Sta succedendo di tutto, è fuga dal Milan: via quattro big

Il club rossonero potrebbe perdere qualche titolare nel prossimo calciomercato estivo: senza Champions, c’è il rischio di cessioni pesanti.

Igli Tare si è appena insediato come nuovo direttore sportivo e ha davanti a sé tanto lavoro da svolgere. Dopo una stagione fallimentare, come l’ha definita Giorgio Furlani, ci sono molti cambiamenti da apportare alla squadra.

Anche se l’amministratore delegato del Milan ha dichiarato che il club non necessita di sacrificare dei big per esigenze di bilancio, non è escluso che qualcuno possa partire. Senza qualificazione alla prossima Champions League e ad altre competizioni europee, è normale che qualcuno possa essere tentato da offerte straniere.

Nel 2023 il Diavolo sacrificò Sandro Tonali, accettando la super proposta del Newcastle United da circa 70 milioni di euro (bonus compresi). Potrebbero esserci altre offerte alettanti per alcuni titolari rossoneri.

Mercato Milan: poker di cessioni pesanti?

Due big di cui si parla da un po’ di tempo sono Mike Maignan e Theo Hernandez. Il motivo è semplice: entrambi sono in scadenza a giugno 2026 e senza il rinnovo dei contratti la cessione diventerà inevitabile. Il portiere ex Lille era a un passo dall’accordo, poi le parti non sono arrivate alle firme e non è chiaro cosa succederà. Invece, il connazionale non è mai stato vicino all’intesa per il prolungamento contrattuale. Anzi, il Milan a gennaio aveva detto sì all’offerta di circa 40 milioni di euro presentata dal Como.

La società rossonera in queste settimane prenderà una decisione definitiva. Per Maignan è trapelato l’interesse di Chelsea, Manchester United e Aston Villa. Per Hernandez è rispuntato il Bayern Monaco, ma è emerso anche un sondaggio dei sauditi dell’Al Hilal. Vendendo entrambi potrebbero arrivare circa 50 milioni complessivi in cassa.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto anche di un altro possibile partente: Tijjani Reijnders, obiettivo di mercato del Manchester City. Se i Citizens metteranno sul tavolo 70 milioni, il Milan potrebbe essere tentato a dare l’ok alla cessione. Il centrocampista olandese ha firmato il rinnovo del contratto pochi mesi fa e perderlo sarebbe un grave danno per la squadra, soprattutto considerando che il centrocampo è un reparto già un po’ debole e che andrebbe rinforzato.

Infine, attenzione pure a eventuali proposte per Rafael Leao. Anche se il portoghese è spesso al centro di critiche, ha comunque concluso la stagione andando un doppia cifra sia come gol sia come assist. Pare che l’Atletico Madrid abbia chiesto informazioni, non c’è ancora una trattativa o un’offerta.