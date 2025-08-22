Tudor vuole un pupillo di Allegri, la Juve ci prova: contattati gli agenti

La dirigenza bianconera sta pensando a un calciatore della squadra di Allegri per rinforzarsi: le ultime news.

Igli Tare ha trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen per l’arrivo di Victor Boniface, che sarà così il nuovo attaccante del Milan. Una delle priorità del calciomercato estivo è stata soddisfatta e adesso sarà interessante vedere quali saranno le prossime mosse.

In entrata non è escluso l’ingaggio di un nuovo difensore centrale e di un esterno offensivo, se partirà Samuel Chukwueze. In uscita ci sono anche calciatori come Ismael Bennacer, Yacine Adli e Divock Origi. C’è anche chi ipotizza che possa partire pure Santiago Gimenez, cosa che comporterebbe l’acquisto di un nuovo attaccante. Ci saranno sorprese? Lo scopriremo presto, manca sempre meno al 1° settembre, giorno di chiusura della sessione estiva del mercato.

Calciomercato Milan, la Juventus piomba su un giocatore rossonero

Rientrato dalla Roma dopo la stagione in prestito, da subito è stato chiaro che Alexis Saelemaekers sarebbe rimasto. Per Massimiliano Allegri è un giocatore prezioso, la sua duttilità tattica e le sue qualità tecniche sono ritenute molto importanti.

Nonostante la posizione espressa dal Milan, non sono mancati rumors di mercato riguardanti l’esterno belga. Ci sono stati sondaggi dalla Premier League e negli ultimi giorni si è fatta avanti la Juventus. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, ci sarebbero stati dei contatti tra il club bianconero e l’entourage di Saelemaekers per capire i margini di fattibilità dell’operazione.

Non c’è ancora un’offerta, non c’è nessuna trattativa in questo momento. Da ricordare che il Milan aveva chiesto circa 25 milioni di euro alla Roma, quando quest’ultima aveva provato ad acquistare il cartellino al termine della scorsa stagione. Ad ogni modo, per adesso non trapela l’intenzione della società rossonera di cedere un elemento così prezioso per Allegri. Solo una proposta particolarmente ricca (30 milioni di euro) potrebbe cambiare lo scenario, forse.