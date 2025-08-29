Dal Bologna al Milan, trattativa confermata: c’è l’annuncio

Il club rossoblu ha confermato i contatti con il Milan per discutere di un giocatore della squadra di Italiano: le ultime dichiarazioni.

Il 1° settembre terminerà la sessione estiva del calciomercato e la triade Tare-Moncada-Furlani ha più operazioni da effettuare per accontentare Massimiliano Allegri. Dovrebbero arrivare un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante.

Per la difesa il nome forte è quello di Manuel Akanji, 30enne svizzero in forza al Manchester City. Per il prezzo del cartellino già già un accordo di massima, il problema è lo stipendio, dato che il giocatore percepisce circa 6 milioni di euro netti attualmente. E c’è stato l’inserimento del Tottenham, che può accontentare le sue pretese economiche e anche offrigli la vetrina della Champions League. Da capire chi possa essere l’alternativa, dato che Jakub Kiwior sta andando al Porto. Ci sono rumors su Oumar Solet dell’Udinese, valutato 25 milioni di euro.

Milan, chi arriva a centrocampo?

Per quanto riguarda la mediana, l’infortunio di Ardon Jashari è un problema di non poco conto, visto che l’ex Club Brugge resterà fuori almeno 2 mesi. La partenza di Yunus Musah in direzione Atalanta rimane in piedi, anche se potrà concretizzarsi solo dopo Lecce-Milan di stasera. La dirigenza sta valutando le prossime mosse nel reparto.

Difficile arrivare ad Adrien Rabiot, che nonostante l’iniziale rottura con il Marsiglia a causa della rissa con Jonathan Rowe vorrebbe ricucire i rapporti con club, allenatore e compagni di squadra per rimanere. Inoltre, l’operazione non sarebbe economica, trattandosi di un giocatore che percepisce circa 6 milioni di euro netti annui, ai quali aggiungere 15 milioni di euro legati all’acquisto del cartellino.

Stesso investimento che il Milan aveva pensato di fare per Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna. L’amministratore delegato rossoblu Cristiano Fenucci ha confermato le indiscrezioni: “Sono gli ultimi gironi del mercato e possono arrivare sempre novità. Nei giorni scorsi c’è stato un interessamento del Milan per Fabbian, poi c’è pressing per Lucumì del Sunderland. Non so se ci sarà anche una richiesta della Roma per Benjamin Dominguez. Vedremo. Se non abbiamo la possibilità di sostituirli non cederemo nessuno. L’intenzione è comunque quella di rimanere così“.