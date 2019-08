Il Milan continua a seguire Martinez Quarta, difensore del River Plate. Ancora nessuna offerta presentata, secondo quanto riporta Tuttosport.

Nuovi aggiornamenti su Lucas Martinez Quarta, difensore classe 1996 del River Plate nel mirino del Milan. Ieri Marca riferiva che l’agente del giocatore era in Italia per negoziare il trasferimento del proprio assistito in Serie A.

Quarta è seguito oltre che dal Milan, anche dall’Inter. Il club argentino ha inserito una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, cifra onestamente esagerata e difficilmente fattibile per i rossoneri. Anche e soprattutto perché in difesa è già stato acquistato Leo Duarte dal Flamengo per circa 11 milioni di euro e si presume che il pacchetto dei centrali sia già stato completato.

Tecnicamente il Milan al momento ha altre priorità e in questi ultimissimi giorni di calciomercato deve ultimare le cessioni degli esuberi e chiudere almeno un’operazione in entrata: José Angel Correa. Poi pare che in piedi ci sia anche l’idea Merih Demiral con la Juventus, altro difensore centrale.

Milan-Martinez Quarta: solo interesse, nessuna offerta



Secondo Tuttosport il Milan è interessato al calciatore, ma non ha ancora inviato alcuna offerta concreta. Dunque situazione in stand-by.

A questo punto – arrivati a pochi giorni dalla fine del calciomercato estivo 2019 – è probabile che il Milan continui a seguire Martinez Quarta nel corso di questa stagione, e valuti un’eventuale acquisto nella prossima estate quando il calciatore sarà ad un anno dalla scadenza del contratto prevista nel giugno 2021.

La squadra scout rossonera, guidata da Geoffrey Moncada, è ovviamente sempre all’erta su possibili talenti da visionare ed eventualmente acquistare. L’ultimo è Adolfo Gaich del San Lorenzo, un altro argentino nel mirino dunque.

