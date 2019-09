Milan-Fiorentina si giocherà domani a San Siro, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Di seguito le probabili formazioni per Marco Giampaolo e Vincenzo Montella.

Il Milan è reduce da due sconfitte consecutive, mentre la Fiorentina arriva dalla ritrovata vittoria contro la Sampdoria. Umori diversi, ma che non devono condizionare.

Andiamo a vedere le probabili formazioni che scenderanno in campo domani sera a San Siro, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Non si aspettano sostanziali cambiamenti rispetto all’ultima giornata. I due allenatori, Marco Giampaolo da una parte e Vincenzo Montella dall’altra, hanno già le idee chiare.

Milan-Fiorentina: Giampaolo parla del modulo

Milan-Fiorentina: le probabili formazioni di Giampaolo e Montella

Il Milan deve ripartire da quanto di buono fatto vedere nei primi 60 minuti contro il Torino, e migliorare la precisione e concretezza sotto porta. Ma dovrà anche fare attenzione a non concedere molto ai viola, che hanno grandi qualità in zona offensiva.

In porta Gianluigi Donnarumma, per riscattarsi dalle due incertezze di Torino. Davanti a lui solita difesa, con l’importante riconferma di Theo Hernandez titolare, con Rodriguez in panchina.

A centrocampo rientra Lucas Paquetà dall’infortunio muscolare che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Torino, ma il brasiliano dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto ancora Hakan Calhanoglu, con Franck Kessie sulla fascia opposta e Ismael Bennacer a dare equilibrio davanti la difesa.

In attacco, confermato il tridente Suso-Piatek-Leao, schierati con il 4-3-3 in partenza. Poi i due esterni proveranno ad agire più vicini alla porta e al centravanti polacco, per supportarlo al meglio senza lasciarlo troppo isolato.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

Allenatore: Giampaolo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

Allenatore: Montella.

