Milan-Lazio, formazioni ufficiali: bluff Pioli, Bonaventura in panchina

Alle 20:45 il calcio d’inizio di Milan-Lazio, posticipo domenicale dell’11.a giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali di Stefano Pioli e Simone Inzaghi.

Il Milan scende in campo dopo appena tre giorni la sfida contro la SPAL, giocata giovedì. Il palcoscenico sarà sempre lo stesso: lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Davanti al proprio pubblico, i rossoneri vogliono e devono fare meglio.

Sin qui l’andazzo è stato negativo, anche e soprattutto contro le big e dirette concorrenti alla Champions League. Intanto i due allenatori hanno appena diramato le formazioni ufficiali del match. Ecco le scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi.

Milan-Lazio: sorpresa Krunic, gioca Bennacer

Nel Milan in campo l’11 già discusso e anticipato alla vigilia. Qualche cambio rispetto all’ultima partita. In difesa confermato Leo Duarte da titolare, ma da difensore centrale al fianco di Romagnoli, visto il problema all’adduttore per Musacchio.

Terzino destro giocherà Davide Calabria, con Theo Hernandez sulla fascia opposta. Davanti la difesa giocherà Ismael Bennacer, a completare il reparto saranno Lucas Paquetà e, a sorpresa, Rade Krunic. Infatti sembrava dovesse giocare Giacomo Bonaventura, come anticipato da Sky Sport, e invece scenderà in campo il bosniaco con Kessie in panchina. Davanti confermato il tridente titolare di giovedì sera, con Samu Castillejo al posto dell’infortunato Suso.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic, Lulic; Correa, Immobile.