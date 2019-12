Milan, Paquetà a disposizione. Pioli pensa ad un nuovo ruolo

Nuovo ruolo in vista per Lucas Paquetà? Il tecnico Stefano Pioli potrebbe rilanciarlo a breve in una posizione più avanzata e letale.

Lucas Paquetà torna a disposizione. Il centrocampista brasiliano del Milan è stato inserito nella lista dei convocati per il match di Bologna.

Paquetà però non sarà titolare. Le scelte di Stefano Pioli sembrano premiare ancora Giacomo Bonaventura, che dovrebbe vincere il ballottaggio nel ruolo di mezzala sinistra.

Non si tratta però di una bocciatura per Paquetà; bensì mister Pioli al momento lo vede meno pronto atleticamente del redivivo Bonaventura. Ma soprattutto pare stia lavorando su un nuovo ruolo adatto alle qualità dell’ex Flamengo.

Che affare Theo Hernandez: l’intuizione di Maldini e i dettagli dell’acquisto

Nuovo ruolo per Paquetà: sarà il vice Suso?

L’idea di Pioli è quella di schierare Paquetà in una posizione più offensiva, per renderlo anche maggiormente pericoloso quando il Milan è in fase d’attacco.

Il classe 1997 ha sempre giocato da intermedio di centrocampo, anche nella Nazionale brasiliana di recente. Ma il tecnico del Milan lo vede come possibile scelta sull’out di destra, come esterno offensivo nel tridente d’attacco.

Una sorta di alternativa a Jesus Suso, anche se con caratteristiche diverse. Più compassato e fantasioso Paquetà, rapido e bravo sullo stretto lo spagnolo, ad oggi ancora titolarissimo.

Un accenno di nuovo ruolo Paquetà lo ha avuto durante Milan-Napoli, quando è passato a giocare da ala destra dopo l’infortunio di Ante Rebic a fine primo tempo.

Il suo mancino naturale e molto pericoloso potrebbe evidentemente scatenarsi meglio partendo dall’out di destra. La trasformazione ricorderebbe quella di gente come Nicolò Zaniolo della Roma o Dejan Kulusevski del Parma.

Entrambi considerati inizialmente come classiche mezzali di centrocampo, si sono reinventati alla grande come ali d’attacco a piede invertito, diventando due dei talenti più cristallini dell’attuale campionato di Serie A.

Paquetà è ancora alla ricerca del ruolo ideale: l’intuizione di Pioli premierà finalmente il talento del 22enne di Rio de Janeiro?

Bologna-Milan, probabili formazioni: conferme per Bonaventura e Kessie