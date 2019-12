Monza, Galliani svela: “Offerta ufficiale a Ibrahimovic”

Calciomercato Milan | Clamorosa conferma di Adriano Galliani: il suo Monza avrebbe preparato una proposta concreta per Ibrahimovic.

E’ fase di stallo tra Milan e Zlatan Ibrahimovic. Ed in questa pausa di riflessione potrebbe inserirsi seriamente una rivale a sorpresa.

Ieri l’ex presidente Silvio Berlusconi, oggi patron del Monza, ha lanciato la provocazione: “Spero che Ibra giochi nel Monza l’anno prossimo”.

Una battuta? Tutt’altro. Perché oggi l’amministratore delegato Adriano Galliani ha confermato il tutto, facendo sapere che la dichiarazioni esplicita di Berlusconi non era una semplice boutade, bensì qualcosa di realmente concreto.

Galliani, interpellato dal Corriere della Sera, ha lanciato ufficialmente la sfida al suo vecchio club per quanto riguarda la corsa a Zlatan Ibrahimovic.

Il vecchio dirigente del Milan ha ammesso candidamente: “Dopo che il presidente Berlusconi mi ha dato mandato ho avanzato la proposta a Mino Raiola. Mi ha suggerito di parlarne direttamente con Zlatan, che per inciso sento tutte le notti. Gli ho proposto un contratto di due anni e mezzo”.

Una proposta concreta e anche piuttosto lunga a livello contrattuale quella di Galliani. Il Monza fa sul serio e sogna il colpaccio, davvero storico per il club di Serie C.

“Vieni da noi, stai sei mesi in Lega Pro. Poi l’anno prossimo saliamo in B e fra due stagioni siamo in A” – avrebbe detto Galliani nell’ultimo contatto con Ibrahimovic.

Difficile però ad oggi che lo svedese prenda in considerazione l’ipotesi Monza. Ibra vuole chiudere la carriera in grande stile e dunque pensa al ritorno nel calcio che conta, escludendo al momento ipotesi originali ma poco prestigiose.

Il Milan resta dunque in corsa, anche se dovrà attendere ancora prima di conoscere la volontà di Ibrahimovic. Il Monza è una opzione possibile, affascinante e seria. Ma vedere Zlatan scegliere la Brianza invece che San Siro sarebbe un duro colpo da accettare.

