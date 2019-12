Sportmediaset – Milan, tutto su Todibo. Nessun rilancio per Ibrahimovic

Calciomercato Milan | Le ultime news secondo Sportmediaset sulle trattative in casa rossonera. Due i nomi caldi per gennaio.

Jean-Clair Todibo e Zlatan Ibrahimovic. Sono loro i due calciatori di cui si parla maggiormente da giorni per quanto riguarda il calciomercato Milan.

La società di via Aldo Rossi ha intenzione di puntare su questi due elementi per gennaio. Ma le situazioni sono diverse, almeno secondo gli aggiornamenti odierni della redazione di Sportmediaset.

Il difensore francese è l’obiettivo primario per la difesa. Il Milan può trovare l’accordo con il Barcellona sulla base di 15-18 milioni. Soldi che possono arrivare dalle eventuali cessioni di Ricardo Rodriguez, Fabio Borini e Ante Rebic (quest’ultimo di ritorno a Francoforte).

UFFICIALE: ANCELOTTI NUOVO MANAGER DELL’EVERTON

Todibo vicino, Ibrahimovic lontano. E resta viva l’ipotesi Matic

Su Todibo dunque il Milan si sente forte. Vuole monetizzare con alcune uscite il prima possibile per investire sul classe ’99, considerato dai dirigenti rossoneri un investimento sicuro.

Ma non sarà semplice: il Monaco si è fatto sotto per Todibo e potrebbe diventare una rivale acerrima ed agguerrita per il giovanissimo stopper. C’è comunque ottimismo dalle parti di via Aldo Rossi per l’acquisto a gennaio.

Se Todibo si avvicina, Zlatan Ibrahimovic si allontana. Il Milan non rilancerà per Ibra, che si è detto ancora poco convinto della proposta da 6 milioni complessivi fino al giugno 2021.

Lo svedese non gioca una gara ufficiale da fine ottobre e non garantisce certezze. Sta svanendo anche l’effetto entusiasmo che potrebbe riportare nell’ambiente. Ad oggi, è difficile che Ibrahimovic scelga il Milan per ricominciare nel calcio che conta.

L’ultimo nome citato da Sportmediaset oggi è quello di Nemanja Matic. Il mediano serbo del Manchester United è in scadenza di contratto. Un’opzione affascinante per il Milan, soprattutto in caso di cessione di Franck Kessie.

Ma i top club europei sono già in corsa per il cartellino di Matic. Un’ipotesi dunque ardua ma non impossibile per il centrocampo rossonero del 2020.

Serie A, Atalanta-Milan: le probabili formazioni – VIDEO