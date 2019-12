Ag. Xhaka: “Addio Arsenal. Accordo con l’Hertha Berlino”

Calciomercato Milan: aggiornamenti dalla Svizzera sul futuro di Granit Xhaka. Il centrocampista dell’Arsenal vicino all’addio: l’agente rivela il club.

Le indiscrezioni che volevano Granit Xhaka al Milan – si scriveva che stesse già cercando casa a Milano – si sono sgretolate già a metà novembre.

La lite con i tifosi, la maglietta tolta per proteste al momento del cambio e la fascia di capitano toltagli, hanno inciso sullo strappo con l’Arsenal. Strappo che sembrava ricucito, grazie a Unai Emery. Con il suo esonero però, si torna a parlare di cessione. A farlo è direttamente il suo agente, che ai microfoni di blick.ch riferisce: “Lo dico con franchezza e onestà: abbiamo un accordo con l’Hertha Berlino e vorremmo andare in Germania. Abbiamo informato Raul Sanllehi e il direttore sportivo Edu Gaspar, e anche il nuovo allenatore Mikel Arteta”.

Una rivelazione importante sul futuro di Xhaka, destinato dunque in Bundesliga. Proseguono le dichiarazioni dell’agente: “L’Arsenal è stato informato della volontà del club e del giocatore, rimangono da definire solo i termini economici dell’operazione”. Sulle cifre non v’è certezza, ma si parla di un investimento del club tedesco di 25 milioni di euro.

Xhaka è un classe 1992, che può giocare sia da centrocampista davanti la difesa che da interno. Piede preferito: sinistro. Dall’estate 2016 all’Arsenal, pagato 35 milioni di euro dal Borussia Mönchengladbach. E ora farà ritorno ancora in Germania.

Milan, nessun rinforzo a centrocampo?

Con la certezza che Xhaka non arriverà al Milan, confermato in via praticamente definitiva dall’agente, si riflette su quale potrebbe essere il rinforzo per i rossoneri.

Attualmente in via Aldo Rossi sono impegnato con la definizione dei dettagli per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Ma lo svedese da solo non può risollevare le sorti di una squadra allo sbando. Servono altri rinforzi. In difesa si parla di un accordo vicino con Jean-Clear Todibo del Barcellona.

Per il centrocampo probabilmente si attendono le cessioni. In esubero ci sono almeno tre giocatori: Borini, Rodriguez e Kessie. Tutti e tre non ritenuti affidabili né tantomeno indispensabili. Si attendono novità da qui ai prossimi giorni sul fronte uscite. Poi si potrà pensare a fare un colpo a centrocampo. Per ora girano solo nomi low-cost, su tutti quello di Nemanja Matic.

