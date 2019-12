Il Barcellona si muove per Dani Olmo | Milan avvisato

Calciomercato Milan | Il Barcellona sembra pronto a trattare seriamente il ritorno di Dani Olmo dalla Dinamo di Zagabria.

Uno dei crack di calciomercato del 2020 sarà sicuramente Dani Olmo. Il giovane esterno d’attacco spagnolo è infatti finito sul taccuino di diversi club.

“Il mio tempo alla Dinamo è terminato” – ha ammesso di recente Dani Olmo facendo presagire un addio ormai prossimo al club di Zagabria. Il talento iberico vuole fare il salto di qualità, dopo l’ottima gavetta svolta in Croazia.

Il Milan è tra i club da tempo interessati a Olmo. Già lo scorso anno la società di via Aldo Rossi si era mossa per cercare di assicurarsi le sue prestazioni. Ma finora non si è concretizzato ancora nulla.

Milan attento: il Barcellona pronto all’offerta per Dani Olmo

Una notizia negativa per il Milan è in arrivo però dalla Spagna. Secondo ciò che scrive il quotidiano Marca, il Barcellona si starebbe muovendo seriamente su Dani Olmo.

La società catalana avrebbe inviato una prima proposta formale alla Dinamo Zagabria per ottenere il cartellino dell’esterno già nella sessione di gennaio.

Pare però che la risposta della Dinamo al Barça sia stata inizialmente negativa; Dani Olmo viene infatti valutato in maniera costosa (almeno 30-35 milioni di euro) mentre le prime mosse dei blaugrana sono apparse piuttosto basse.

Il Milan è avvisato: il Barcellona farà presto sul serio per Dani Olmo, calciatore che farebbe molto comodo ai rossoneri nel 4-3-3 di partenza di mister Stefano Pioli.

Per Olmo si tratterebbe di un vero e proprio ritorno a casa. Lo spagnolo è infatti cresciuto nella ‘cantera’ del Barcellona, ma nel 2014 ha deciso di cambiare aria volando a Zagabria, per giocare da protagonista.

Oltre a Barça e Milan anche l’Atalanta è sulle sue tracce. Ma un ritorno in Spagna di Dani Olmo sembra essere la soluzione ad oggi più quotata.

