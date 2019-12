Milan, spunta l’idea Ghiglione del Genoa

Idea per la difesa del Milan: i rossoneri si sono interessati a Paolo Ghiglione, giovane e abile terzino destro che gioca nel Genoa.

Cambia la difesa del Milan a gennaio. Un reparto forse non così deludente, ma che ha bisogno di rinforzi viste soprattutto le ultime prove negative.

Nelle ultime ore sembra avvicinarsi l’acquisto di Jean-Clair Todibo. Il difensore centrale classe ’99 del Barcellona è pronto a dire sì al Milan, per un affare in prestito con diritto di riscatto.

Non solo un centrale. Il Milan starebbe lavorando sotto traccia anche per rinforzare le corsie laterali. E l’edizione odierna di Tuttosport non sottovaluta una pista intrigante e sorprendente per il prossimo gennaio.

Rodriguez via dal Milan? Pronto il sostituto

Il Milan potrebbe cedere Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero non è più considerato un titolare, non vanta la preferenza di mister Stefano Pioli e ha diversi estimatori all’estero.

Rodriguez in partenza. Ma il Milan già pensa concretamente all’eventuale sostituto. Il nome ideale potrebbe essere quello di Paolo Ghiglione, terzino classe 1997 attualmente al Genoa.

Ghiglione è una delle rivelazioni del campionato. Dopo le ottime prove con le maglie di Pro Vercelli e Frosinone, si sta consacrando con il Genoa. Nonostante le difficoltà della squadra ligure, Ghiglione si sta esprimendo benissimo, avendo già realizzato 5 assist vincenti in campionato.

Un’operazione anche low-cost. Difatti Ghiglione è valutato non più di 5-6 milioni di euro. E’ un laterale destro naturale, ma all’occorrenza può giocare anche a sinistra. Un po’ come Davide Calabria, che potrebbe diventare suo ‘competitor’ diretto nella rosa del Milan.

L’acquisto di un terzino al momento non appare prioritario. Ma molto come detto dipenderà dal futuro di Rodriguez. Intanto la dirigenza del Milan ha già mosso i primissimi passi in casa Genoa.

