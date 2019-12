Piatek, addio complicato: nessuna offerta al Milan

Calciomercato Milan | Krzysztof Piatek difficilmente lascerà i rossoneri nella sessione di gennaio. Poche proposte concrete per lui.

Non così certo l’addio di Krzyztof Piatek al Milan. L’attaccante polacco, considerato una vera e propria delusione del 2019, non sembra vicino a lasciare i rossoneri.

In molti, dopo l’arrivo ufficiale di Zlatan Ibrahimovic, hanno cominciato a parlare con sicurezza di una prossima partenza di Piatek.

In realtà il numero 9 del Milan non ha ricevuto proposte concrete. Tante voci, ma zero movimenti veri e propri da parte delle società che in teoria si sono interessate a Piatek. Il polacco, secondo ciò che scrive la Gazzetta dello Sport, a meno di colpi di scena non dovrebbe partire a gennaio.

Piatek destinato a restare almeno fino a giugno prossimo. Anche con la presenza di Ibrahimovic. E non è da escludere che l’allenatore Stefano Pioli possa ipotizzare a breve un tandem con i due centravanti fianco a fianco.

Difficile però ipotizzare se, da oggi a fine gennaio, possano arrivare proposte concrete per Piatek. Molti intanto i club accostati al centravanti polacco.

Si è parlato di recente di interessi di Genoa e Fiorentina, due soluzioni che però lo stesso Piatek sarebbe propenso a rifiutare. I liguri sembrano una falsa pista, i viola invece puntare più sull’ex milanista Patrick Cutrone per l’attacco.

Nelle ultime ore la Roma si sarebbe mossa per Piatek. Ma si tratta solo di un’ipotesi secondaria, con il polacco che andrebbe nella capitale solo come alternativa a Edin Dzeko, non per giocare da titolare.

Infine la soluzione Lipsia, spuntata nel caso di addio di Timo Werner a gennaio. Tutte soluzioni teoriche, ma di offerte vere e proprie non se ne vedono. Anche perché il Milan non intende svendere Piatek dopo l’investimento da 35 milioni di un anno fa.

