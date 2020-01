Sky – Ibrahimovic e la domanda sull’allenamento a Boban: il retroscena

Lo svedese Zlatan Ibrahimovic non vede l’ora di esordire in maglia rossonera. L’attaccante ha chiesto a Boban quando potesse allenarsi.

In queste ore Zlatan Ibrahimovic sta completando le visite mediche di rito. Dopo di che potrà dichiararsi a tutti gli effetti pronto per l’avventura al Milan.

Lo svedese non vede l’ora di iniziare. Forse spronato dalla calda accoglienza ricevuta stamattina al suo sbarco a Linate. Vuole allenarsi e giocare il prima possibile, per tornare ad essere il leader del Milan odierno.

Intanto Sky Sport ha scovato un retroscena durante l’arrivo di Ibra in aeroporto. Ad accoglierlo c’era Zvonimir Boban, uno dei massimi dirigenti del Milan, considerato anche uno dei principali fautori del suo ritorno.

Ibrahimovic avrebbe chiesto a Boban: “A che ora inizia l’allenamento?“. Sintomo di volontà assoluta di andare in campo e lavorare per rimettersi subito in forma. Nelle intenzioni di Ibra c’era addirittura quella di allenarsi a Milanello anche oggi stesso.

Zlatan non farà però in tempo quest’oggi a lavorare con i nuovi compagni. Sarà però presente in campo domani per la prima seduta da milanista agli ordini di mister Pioli. L’obiettivo ora è quello di rientrare tra i disponibili già per Milan-Sampdoria del prossimo 6 gennaio.

