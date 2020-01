De Telegraaf – Rodriguez vuole il PSV: manca il sì del Milan

Secondo il giornale olandese, Rodriguez preferirebbe il PSV a Napoli e Fenerbahce. C’è già l’accordo, manca solo il sì del Milan

Il futuro di Ricardo Rodriguez è sicuramente lontano dal Milan. Chiuso da Theo Hernandez, diventato insostituibile, lo svizzero vuole cambiare aria. A giugno ci sono gli Europei e lui vuole arrivare preparato sotto ogni punto di vista. In rossonero non ha la possibilità di farlo.

Oggi diversi media hanno dato il giocatore molto vicino al Fenerbahce. Non è di questo avviso De Telegraaf, fonte autorevolissima olandese. Stando alle informazioni in loro possesso, la volontà di Rodriguez sarebbe quella di trasferirsi al PSV Eindhoven, club col quale ha già una sorta di accordo. Il suo agente, Gianluca Di Domenico, sta trattando con gli olandesi da diverso tempo e ha già il sì in tasca.

Rodriguez preferisce il PSV al Napoli

Stando ancora a De Telegraaf, Rodriguez preferirebbe il PSV anche al Napoli. In Olanda sa di avere il posto assicurato e per questo spingerebbe per andare lì. Ciò che manca è il sì del Milan, che aspetta l’offerta giusta. L’idea è quella di venderlo ad almeno 15 milioni. Cifra che Napoli e Fenerbahce potrebbero garantir, il PSV forse no.

Gli olandesi però vogliono chiudere e anche il giocatore insiste per andarci. Resta soltanto il via libera del Milan e quindi l’accordo fra le due società. I rossoneri potrebbero decidere di accontentare il giocatore, ma l’obiettivo è di guadagnare il più possibile. Il suo addio, insieme al risparmio dell’ingaggio di Fabio Borini e Ante Rebic, più qualche altra cessione (Franck Kessie su tutti), potrebbero portare in cassa un buon gruzzoletto da reinvestire.

Una cosa è certa: Rodriguez, così come Borini, andrà via. Basta soltanto trovare l’accordo giusto. Il PSV è una possibilità molto concreta a quanto pare, anche più del Fenerbahce. Il Napoli, invece, resta sullo sfondo; gli azzurri non garantiscono il posto da titolare vista la presenza di Mario Rui, ma c’è Gennaro Gattuso.

