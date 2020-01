Tuttosport – Dani Olmo in partenza: il Milan ci prova

Calciomercato Milan | Tentativo rossonero per Dani Olmo. Nonostante le difficoltà della trattativa, il club proverà un ultimo assalto.

Uno degli intrighi del calciomercato invernale 2020 riguarda Dani Olmo, talento spagnolo della Dinamo Zagabria che piace a mezza Europa.

Il classe ’98 è sul taccuino del Milan da tempo. Ma negli ultimi giorni sarebbero fuoriuscite notizie poco confortanti per il tentativo di ingaggiarlo già nella sessione di riparazione.

Pare che la Dinamo e gli agenti di Olmo siano nel bel mezzo di un contenzioso economico, che riguarda proprio le commissioni relative ad un trasferimento del calciatore spagnolo sul mercato. Nonostante le recenti smentite, sembra che vi siano problemi ancora da risolvere.

Calciomercato Milan, Dani Olmo opzione ancora possibile

Le ultime news sul futuro di Dani Olmo arrivano dall’edizione odierna di Tuttosport. Pare che una sua cessione sia molto complicata, dunque diversi club starebbero lavorando per ingaggiarlo soltanto a giugno prossimo.

Prima vanno risolte le diatribe tra la Dinamo Zagabria e la Doyen Sport, fondo ‘equity’ che gestisce i rapporti e l’immagine di Olmo a livello sportivo ed economico.

Nessuno dei club interessati a Olmo è pronto a partecipare ad aste, per evitare che il prezzo per ingaggiare il 22enne spagnolo sia ancora più alto. Ma è lo stesso calciatore a spingere per lasciare la Croazia già a gennaio.

Una volontà che la Dinamo difficilmente potrà minare, ben consapevole di avere in casa un talento che fa gola a molti. Ecco allora che se Olmo dovesse essere accontentato, il Milan potrebbe tornare alla carica immediatamente.

Da Casa Milan continuano ad arrivare smentite su un possibile affondo, ma è innegabile che Zvonimir Boban, croato doc, abbia una corsia preferenziale con il club di Zagabria.

Un intrigo che sarà sicuramente risolto nelle prossime due settimane. Una cosa è certa: il Milan ci riproverà per Dani Olmo, se non oggi magari a giugno prossimo.

