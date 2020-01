Kessie-Politano, capitolo due: si riapre la trattativa?

Calciomercato Milan | Potrebbe riaprirsi la trattativa di scambio tra Milan e Inter, già imbastita qualche settimana fa ma non andata in porto.

Milan e Inter tornano a discutere di uno scambio alla pari. Si tratta del secondo capitolo di una trattativa ancora non andata in porto.

Lo scrive oggi Tuttosport, sicuro della possibilità di vedere rossoneri e nerazzurri sedersi nuovamente al tavolo delle trattative per concretizzare, entro il 31 gennaio, uno scambio che potrebbe convenire ad entrambi i club.

Franck Kessie all’Inter e Matteo Politano al Milan. Un affare che si potrebbe consumare a cifre simili (valutazione sui 25-28 milioni di euro per entrambi) e che consentirebbe alle due squadre milanesi di rinforzarsi nei reparti più carenti.

Calciomercato Milan, ora si può: riprende la trattativa Kessie-Politano

Una trattativa che potrebbe riaprirsi a breve per un semplice motivo: Politano, destinato alla Roma, ha visto saltare il trasferimento in extremis, visto che l’Inter non ha trovato l’accordo per lo scambio con Spinazzola.

Il Milan si era interessato a Politano già ad inizio mese, cominciando a parlare con i rivali cittadini di uno scambio alla pari proprio con Kessie. I nerazzurri avevano proposto il cartellino di Matias Vecino, ma è l’esterno d’attacco ex Sassuolo il vero obiettivo dei rossoneri.

L’operazione appare ora fattibile. Se l’Inter non dovesse riuscire a chiudere per uno tra Eriksen e Vidal, obiettivi primari per il centrocampo, potrebbe seriamente prendere in considerazione l’ipotesi Kessie. Un mediano che nel 3-5-2 di Antonio Conte potrebbe agire da mezzala o da centrale davanti alla difesa.

Politano farebbe comodo al Milan, che cerca un’alternativa a Jesus Suso dato ormai in partenza. Viste le difficoltà ad arrivare ad altri esterni offensivi come Dani Olmo e Cengiz Under, i rossoneri accetterebbero di buon grado l’ipotesi Politano.

Insomma discorsi che si dovrebbero riavviare a breve. Milan e Inter saranno protagoniste negli ultimi dieci giorni della sessione di mercato invernale.

