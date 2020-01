Dall’Inghilterra: Newcastle su Piatek, il polacco tentenna

Calciomercato Milan | Spunta un’altra concorrente per Krzysztof Piatek a gennaio, ma il centravanti rossonero non appare convinto.

Il Milan attende offerte concrete per Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco è ormai da considerarsi fuori dai piani tecnici e tattici della squadra rossonera.

Addirittura pare che il Milan stesso abbia dato mandato ad alcuni emissari e intermediari di mercato di sondare alcune soluzioni estere per Piatek.

In particolare, come riportato dal tabloid britannico The Sun, si starebbe valutando la Premier League inglese come possibile approdo futuro per Piatek. Ed in particolare un club si sarebbe interessato al centravanti milanista nelle ultime ore.

Piatek, spunta il Newcastle: ma il rossonero vuole la Champions

Dopo i rumors relativi agli interessi di Tottenham, Aston Villa e West Ham, sarebbe un’altra la squadra inglese con cui il Milan potrebbe trattare la cessione di Piatek a gennaio.

Si tratta del Newcastle, squadra al momento al 12° posto in classifica, ma col bisogno atavico di reperire un centravanti di spessore nel mercato di riparazione.

I Magpies si sarebbero interessati a Piatek di recente, puntando il centravanti polacco in uscita ormai dal Milan. Una soluzione che però, secondo i tabloid inglesi, non sembra essere gradita allo stesso calciatore classe ’95.

Pare infatti che Piatek voglia trasferirsi in una squadra che attualmente milita in Champions League. Il suo desiderio è quello di lasciare il Milan solo per migliorarsi e dunque approdare in un club d’élite.

Indizi che portano a soluzioni più prestigiose, come il Tottenham oppure Lione e Valencia, altre squadre qualificatesi agli ottavi di Champions e di recente interessate al cartellino di Piatek.

Difficile dunque che il polacco possa prendere in considerazione l’ipotesi Newcastle, che ad oggi appare l’unico club di Premier League pronto a fare un’offerta concreta al Milan.

I rossoneri continuano a chiedere 30 milioni di euro per cedere Piatek altrove. Ma vista la scarsità delle proposte, converrebbe forse abbassare le pretese economiche.

