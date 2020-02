probabili formazioni milan torino

Probabili formazioni di Milan-Torino di domani sera. Le ultime sulle possibili scelte di Pioli e Moreno Longo nella sfida di San Siro in programma lunedì 17 febbraio alle ore 20:45.

Siamo alla vigilia di una partita molto importante per la stagione del Milan. Dopo il ko nel derby, i rossoneri devono rimettersi in piedi: domani sera, in un San Siro ancora gremito, arriverà il Torino, già affrontato qualche settimana fa in Coppa Italia.

Da quella partita però è cambiato molto in casa granata. Walter Mazzarri si è dimesso e al suo posto è arrivato Moreno Longo, che però ha perso all’esordio contro la Sampdoria. Ora c’è la volontà di fare bene a Milano ma di fronte ci sarà un Milan in grande spolvero. Nonostante l’ultimo risultato negativo, la squadra di Stefano Pioli sta giocando un buon calcio e domani dovrà provare a confermarsi.

LEGGI ANCHE: IBRAHIMOVIC HA GIOCATO PIU’ DI BIGLIA, IL DATO

Le ultime sul Milan

C’è il solito ballottaggio in difesa fra Simon Kjaer e Mateo Musacchio, con il primo ancora favorito sull’argentino. Insieme a lui come sempre Alessio Romagnoli, che giocherà la sua partita consecutiva numero ventiquattro. Occhio che è diffidato e sabato prossimo c’è la Fiorentina. Pioli ripropone il 4-2-3-1 con scelte obbligate a centrocampo: Franck Kessie e Ismael Bennacer. Castillejo, Calhanoglu e l’intoccabile Rebic sulla trequarti. In attacco Zlatan Ibrahimovic, alla sua terza partita in nove giorni. Alla faccia dell’età… A destra in difesa c’è Davide Calabria per sostituire lo squalificato Andrea Conti. Rafael Leao partirà ancora dalla panchina, vedremo se avrà spazio stavolta.

LEGGI ANCHE: PRIMO GOL DI SUSO CON IL SIVIGLIA (VIDEO)

Le ultime sul Torino

Moreno Longo deve fare i conti con un’assenza pesante, quella di Armando Izzo in difesa. Si rivede quindi Bremer, autore di una clamorosa doppietta al Milan a San Siro in Coppa Italia. De Silvestri è favorito su Ola Aina per la catena di destra. In attacco è in dubbio Simone Verdi, l’ex della partita: il giocatore ha avuto l’influenza in questi giorni ma è stato convocato per la partita di domani quindi significa che sta bene. Ovviamente avanti c’è Andrea Belotti.

LEGGI ANCHE: IL MILAN PENSA A SIRIGU PER SOSTITUIRE DONNARUMMA

Milan-Torino, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Torino