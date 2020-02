Milan, si rivede Paquetà: può tornare titolare dopo 3 mesi

Lucas Paquetà probabile titolare stasera nel match tra i rossoneri e il Torino. Nuova chance dopo tre mesi per il calciatore brasiliano.

L’ora del redivivo. Lucas Paquetà potrebbe finalmente avere la chance questa sera di riprendersi il Milan ed il posto da titolare.

Tutto a causa dell’infortunio last-minute di Hakan Calhanoglu, fermatosi alla vigilia del match contro il Torino. Il forfait del numero 10 sembra aprire le porte della formazione titolare a Paquetà.

L’idea di Stefano Pioli sarebbe quella di non modificare l’assetto tattico, puntando ancora sul 4-2-3-1 di partenza. Per sostituire Calhanoglu chi meglio di Paquetà allora, che andrebbe finalmente ad agire da trequartista centrale, ruolo nel quale si è spesso messo in mostra col Flamengo.

LEGGI ANCHE: I PRONOSTICI PER MILAN-TORINO

Per Paquetà sarebbe un ritorno da titolare dopo tanto, troppo tempo. Il brasiliano non gioca in Serie A dal 1′ minuto da quasi tre mesi.

Era esattamente il 23 novembre 2019, quando Milan e Napoli impattarono sull’1-1 a San Siro. Paquetà fu schierato da mezzala destra nel 4-3-3 di partenza. Una prova più che discreta per l’ex Flamengo, che però non si è ripetuto successivamente.

Negli ultimi tre mesi Paquetà ha collezionato spezzoni e brevi prove incolori. Oltre alla mancata convocazione per Brescia-Milan, situazione che era apparsa come un preludio alla sua cessione nel mercato di gennaio.

Alla fine Paquetà è rimasto, perché ha preferito così e perché non sono giunte alle orecchie del Milan proposte degne di nota. Stasera può prendersi la sua rivincita da titolare. A meno che Pioli non punti su uno tra Bonaventura e Rafael Leao a sorpresa.

LEGGI ANCHE: INFORTUNIO PJANIC, LE ULTIME DA TORINO