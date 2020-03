Probabili formazioni di Milan-Genoa: Begovic debutta da titolare

Ecco le probabili formazioni di Milan-Genoa con le ultimissime notizie da Milanello e da Genova.

La Serie A riprende. In questo week-end si recuperano le partite della 26^ giornata di campionato. Il Milan torna in un San Siro a porte chiuse, come deciso dal decreto del 4 marzo, per sfidare il Genoa di Davide Nicola.

Lavoro molto duro per Stefano Pioli in queste settimane. L’allenatore ha dovuto gestire una situazione difficilissima: oltre all’allarme Coronavirus, anche le varie vicende societarie che hanno portato all’addio di Zvonimir Boban, ufficializzato proprio oggi. Una figura importante per lo spogliatoio e soprattutto per Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan ritrova Kjaer

Il dirigente croato, insieme a Paolo Maldini (anche lui verso l’addio), ha fatto di tutto per avere lo svedese. E ci è riuscito, con tanto di accoglienza all’atterraggio ad inizio gennaio. Ibra sarà in campo domani; non sappiamo se lo sarà anche nella prossima stagione. Dipende solo da Gazidis ed Elliott, stavolta.

Pioli domani sera confermerà il 4-4-1-1 che tanto bene ha fatto nelle partite recenti. Hakan Calhanoglu giocherà da trequartista in appoggio proprio a Ibra. Sugli esterni conferme per Samu Castillejo a destra e Ante Rebic a sinistra. Il croato vive un momento magico e il Milan è letteralmente aggrappato a lui e ai suoi gol.

In mezzo al campo scelte obbligate: Franck Kessie e Ismael Bennacer. Lucas Biglia oggi si è allenato ed è disposizione per la partita di domani. L’altro rientro è di Simon Kjaer, che giocherà in mezzo insieme ad Alessio Romagnoli. Andrea Conti a destra e Theo Hernandes a sinistra. In porta l’unica novità: Gianluigi Donnarumma non ce la fa, gioca Asmir Begovic.

Il Genoa scendeà in campo con il solito 3-5-2. Per la difesa c’è Masiello a completare il trittico con Biraschi e Romero. In mezzo al campo Lasse Schone a guidare la manovra con Behrami e Sturaro a fare legna. In attacco l’esperto Pandev con Sanabria.

Milan-Genoa, le probabili formazioni

Milan (4-4-1-1): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria.