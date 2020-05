Calciomercato Milan – Todibo-Benitez, futuro deciso

Ecco quale sarà il destino di carriera dei due calciatori, noti obiettivi del Milan nel recente passato con il futuro già definito.

Tra i tanti nomi accostati in tempi recenti al calciomercato Milan, due di questi sembrano aver ormai trovato una soluzione per il proprio futuro.

Si tratta del difensore Jean-Clair Todibo e del portiere Walter Benitez. Due elementi che, secondo i media nazionali, avrebbero potuto far comodo al Milan che verrà.

Il futuro di Todibo sarà probabilmente in Italia. Ma non nelle fila del Milan. Come scrive Calciomercato.com, il giovane difensore lascerà lo Schalke 04 per fine prestito, ma il suo rientro al Barcellona sarà solo momentaneo.

I suoi agenti lo stanno proponendo in Serie A, ma il Milan non sembra più interessato al talentuoso stopper. Colpa della scelta fatta a gennaio da Todibo, che rifiutò l’ipotesi rossonera in prestito preferendo accasarsi allo Schalke.

Il ‘no’ dei rossoneri avvicina Todibo alle altre big italiane. Il Barça potrebbe inserirlo in una trattativa con Inter e Juventus, ma anche la Roma si è detta interessata.

Destino deciso invece per Benitez. Il portiere argentino del Nizza era stato accostato al Milan come opzione per il dopo-Donnarumma, essendo anch’egli sotto l’egida dell’agente Mino Raiola.

Ma ieri è arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto di Benitez. Il portiere era in scadenza di contratto al 30 giugno prossimo, eppure ha trovato un accordo definitivo per restare in Riviera anche nel prossimo futuro.

