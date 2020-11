LIVE | Udinese-Milan 0-0, risultato in tempo reale: 15′ C’è equilibrio

Udinese Milan, risultato in tempo reale della partita di Serie A di oggi alle 12:30 alla Dacia Arena. Aggiornamenti minuto per minuto.

15′ – L’Udinese ha preso campo, ma il Milan in fase di possesso è sempre pericoloso.

13′ – Fallo su Pussetto, ammonito Theo.

10′ – Bel cross tagliato di Leao per l’inserimento di Saelemaekers, il tocco finisce fuori.

6′ – Conclusione di Deulofeu dalla sinistra, parata facile per Donnarumma.

1′ – Partita iniziata!

A breve tutti gli aggiornamenti dalla Dacia Arena sul risultato di Udinese-Milan!

Di nuovo in campo il nostro Milan per il 4^ turno di Serie A. Dopo il 3-3 rocambolesco contro la Roma di una settimana fa, la squadra di Stefano Pioli è a Udine per affrontare l’Udinese di Gotti. Una trasferta storicamente ostica per qualsiasi club, soprattutto contro una struttura ben organizzata come quella attuale, improntata molto sulla velocità e il contropiede.

Ecco perché il Milan oggi dovrà sbagliare poco o nulla in fase difensiva e fare attenzione nelle marcature preventive. Di fronte c’è Gerard Deulofeu, grande protagonista per sei mesi nel Milan di Vincenzo Montella nel 2017. L’Udinese lo ha prelevato dal Watford in estate e adesso vuole punire il suo vecchio club.

Insomma, ci sono tutti gli ingredenti per una partita piacevole e di qualità. L’obiettivo del Milan è di portare a casa i tre punti per mantenere la testa della classifica in vista dei prossimi impegni. Non sarà facile tornare a Milano con la vittoria in tasca ma bisogna provarci ad ogni costo. E tra l’altro Pioli può contare su due rientri molto importanti.

UDINESE MILAN, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Udinese-Milan, riecco Donnarumma e Rebic

Donnarumma scenderà in campo dal primo minuto in Udinese–Milan. Il portiere è guarito dal Covid-19 e, dopo aver saltato Roma e Sparta Praga, è tornato a disposizione di Pioli. Un recupero fondamentale, senza alcun dubbio: infatti la partita della scorsa settimana è stata fortemente influenzata dall’errore in uscita di Tatarusanu, che però ha saputo riscattarsi con una prestazione positiva in Europa League – anche perché poco disturbato dagli attaccanti avversari.

L’altro rientro importante, ma che non vedremo in campo dal primo minuto, è quello di Ante Rebic. L’attaccante croato si era infortunato al gomito contro il Crotone e ha dovuto stare fermo per diverse settimane. In settimana è rientrato in allenamento con il gruppo ed è stato convocato da Pioli per questa importante partita. Non giocherà titolare, ma ci sarà sicuramente spazio per lui a gara in corso. C’è da stare tranquilli perché al suo posto c’è un ottimo Leao.

Il tabellino di Udinese-Milan

Udinese (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Becão, Samir; De Paul, Arslan, Pereyra; Pussetto, Okaka, Deulofeu.

All. Gotti

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović.

All. Pioli

Arbitro: Marco Di Bello

Marcatori: /