Udinese Milan, SKY o DAZN? Dove vederla in diretta tv e streaming

Udinese-Milan dove vederla in diretta tv e stremiang gratis, ecco tutte le informazioni per assistere alla partita di Serie A delle 12:30.

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Udinese–Milan. Alle 12:30 le due squadre saranno in campo alla Dacia Arena per affrontarsi in questo 6^ turno di Serie A. Dopo il pareggio contro la Roma, gli uomini di Stefano Pioli vogliono tornare subito a vincere e restare in testa alla classifica anche per questa settimana. Non sarà facile perché quella di Udine, storicamente, è una trasferta complicata. In più la squadra di Gotti è ben organizzata e pronta a colpire in ripartenza.

Pioli ritrova Ante Rebic, convocato per questa partita dopo le settimane di stop a causa del problema al gomito. Non partirà dal primo minuto. Ci sarà invece Rafael Leao, uno degli uomini più in forma dell’ultimo periodo, ancora largo a sinistro con Zlatan Ibrahimovic punta centrale.

Quello di Rebic è un rientro importante e sicuramente troverà spazio a partita in corso. Intanto l’Udinese potrebbe mettere in difficoltà il Milan in contropiede, l’arma spietata che Gotti vorrà sfoderare contro i rossoneri. Per farlo, si affida ad un ex molto atteso: Gerard Deulofeu, il grande colpo di Calciomercato dei friulani.

Siete pronti per Udinese-Milan? Ecco come e dove vedere questa partita di Serie A in diretta tv e streaming.

Udinese Milan, dove vederla in tv e streaming

Udinese-Milan è un’esclusiva DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese per guardare in esclusiva tre partite della Serie A TIM. Puoi disdire quando vuoi.

Approfittane oggi per poter assistere al match dei rossoneri contro l’Udinese, una sfida importante per tenere vivo il sogno in campionato e per dare una risposta immediata al pareggio della scorsa settimana.

Ricordiamo che dal 7 ottobre 2019 non è più possibile accedere al mese gratuito. Il costo mensile dell’abbonamento però non è cambiato.

Potrete vedere DAZN tramite una Smart TV, oppure direttamente da PC, tablet o Smartphone con l’applicazione scaricabile gratuitamente su tutti gli store. All’Olimpico la partita sarà presentata da Diletta Leotta da bordo campo.

Le probabili formazioni

Come detto, Rebic è rientrato ma non sarà titolare. Leao riprende il suo posto largo a sinistra, Saelemaekers e Calhanoglu completano il trittico di trequartisti dietro a Zlatan. In mezzo di nuovo Kessie e Bennacer. Dopo l’exploit in Europa League, Diogo Dalot torna in panchina per le due certezze Calabria e Theo Hernandez. Donnarumma torna dopo lo stop causa Covid-19.

Dall’altra parte Gotti schiera Deulofeu punta insieme a Stefano Okaka e Pereyra. La squadra friulana infatti si schiera con un 4-3-3 che potrebbe diventare 4-5-1 in fase di non possesso. Arslan in mezzo al campo nel ruolo di regista, Makengo a fare quantità insieme alla classe di Rodrigo De Paul.

Udinese (4-3-3): Musso; Stryger, De Maio, Nuytinck, Samir; De Paul, Arslan, Makengo; Pereyra, Okaka, Deulofeu.

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kajer, Romagnoli, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.