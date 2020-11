Probabili formazioni Milan-Fiorentina: cambia la mediana, Brahim Diaz titolare

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina, scontro valido per la 9° giornata del campionato di Serie A. Out Ibra e Bennacer, Prandelli in cerca dei primi 3 punti.

Nonostante l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, il Milan vuole a tutti i costi mantenere il primato in classifica e Stefano Pioli, anche con il Covid-19, è a lavoro per schierare la migliore formula come ostacolo alla Fiorentina. Le statistiche non la dicono buona: negli ultimi due scontri giocati a San Siro, i Viola hanno avuto la meglio. Ciò non toglie che i rossoneri sono prontissimi a riscattarsi tra le mura della propria dimora.

Il problema all’adduttore per Bennacer ha messo un pò in difficoltà i piani dei rossoneri, che punteranno su Sandro Tonali per sostituire l’algerino. Il giovanissimo ex-Brescia è però pronto a confermare le buone sensazioni viste contro il Lilla in Europa League, cercando di tenere le redini di centrocampo insieme a Kessie.

Proprio come contro il Losc, il ruolo di prima punta toccherà nuovamente a Rebic che troverà alle sue spalle sicuramente il 10 rossonero, Calhanoglu.

Saelemaekers e Brahim Diaz sembrano essere i favoriti per affiancare il turco nella trequarti e completare quindi il tridente. Altra nota storta è difatti l’attuale condizione di Castillejo, che sembra destinato a rimanere fuori per un dolore al ginocchio. In difesa torna Romagnoli dopo il riposo concessogli.

Leggi anche:

La Fiorentina potrà contare su Ribery

Non un buon inizio per Cesare Prandelli, che nella sua prima con la Fiorentina ha subito una sconfitta contro il Benevento in casa, all’Artemio Franchi di Firenze. Per questo il l’ex ct non vuole più concedersi errori ed è pronto a cercare il successo in campionato che ormai da un mese manca ai Viola.

La vittoria in Coppia Italia contro l’Udinese ha dato però la giusta dose di fiducia alla squadra che inoltre potrà contare sulla presenza del fuoriclasse Ribery, rientrato da un piccolo infortunio.

Prandelli sembrerebbe orientato a schierare un 4-3-1-2. Il dubbio principale riguarda la trequarti, con un ballottaggio in corso tra Bonaventura e Borja Valero. Per quanto riguarda le due punte ci si aspetta la coppia Ribery-Vlahovic, con Callejon non ancora al massimo delle condizioni.

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli

FIORENTINA (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Borja Valero; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Prandelli