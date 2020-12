Maldini starebbe parlando con Preziosi per l’attaccante. Il Milan è convinto che può essere una buona soluzione per il vice Ibrahimovic.

Il Milan è a caccia di opportunità per il calciomercato invernale. Maldini e Massara sono al lavoro per completare la rosa e per rinforzarla. L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic costringe la società a rivedere le priorità. Resta la necessità di un difensore centrale, visto anche lo stop di Kjaer e quello più lungo di Gabbia. Ma adesso l’idea di prendere un vice Ibrahimovic è molto forte.

Pioli ne ha parlato poco fa anche in conferenza stampa: questa volta ha dato la sensazione di volere qualche rinforzo, soprattutto in attacco. I tifosi spingono per un solo nome: Milik del Napoli, un’occasione davvero succosa. In scadenza di contratto e fuori rosa, ha “solo” 26 anni e tanto da dare ancora. Il problema è De Laurentiis che chiede una cifra spropositata per un calciatore nella sua condizione (15-18 milioni). Altrimenti bisognerà attendere l’estate e prenderlo a zero, ma a quel punto la concorrenza sarà ancor più agguerrita.

Calciomercato Milan, assalto a Scamacca

Ecco quindi che vengono fuori le alternative. Giroud del Chelsea è un altro nome che piace, ma lui è avanti con l’età a chiede uno stipendio importante. Chi invece si sposa perfettamente con le caratteristiche del progetto Elliott è Gianluca Scamacca, autore di ottime prestazioni in questo inizio di campionato con il Genoa.

Maldini potrebbe presto contattatare Preziosi per discuterne quindi. Qualcuno ha pure ipotizzato uno scambio con Musacchio, ma Scamacca è di proprietà del Sassuolo. L’attaccante è in prestito al Genoa con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Una cifra non indifferente, ma il Milan potrebbe provare a chiedere praticamente la stessa formula. In questo caso però bisognerà prima convincere il Genoa a lasciare l’accordo coi neroverdi (e qui potrebbe sì giocare un ruolo importante Musacchio) e poi trattare con gli emiliani.

Ricordiamo che Scamacca è stato nel mirino del Milan anche nelle scorse sessioni di calciomercato. I rossoneri lo hanno seguito con molto interesse soprattutto durante il suo periodo all’Ascoli, poi però la trattativa non è mai andata in porto. Adesso Maldini potrebbe riprendere i discorsi con il calciatore e fare di lui il vice Ibrahimovic. Non è un’opzione da scartare.