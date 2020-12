Vice-Ibra dal Napoli, ma non è Milik | Contatti avviati!

Il Milan ha avviato i contatti con l’attaccante del Napoli, ma non è Milik. Il calciatore è interessato alla proposta rossonera.

Il Milan si è finalmente convinto: serve un vice-Ibrahimovic. L’ultimo infortunio dello svedese è stata la svolta per i piani del calciomercato rossonero. Maldini e Massara, finora un po’ freddi all’idea dell’acquisto di un attaccante, adesso lo considerano quasi una priorità. In prima fila però c’è sempre il difensore, che sarà probabilmente uno fra Kabak e Simakan.

Intanto però la società sta cercando un vice Ibrahimovic e i nomi sul piatto sono diversi, molti della Serie A. Il motivo? Semplice, il Milan vuole acquistare un attaccante che conosca il nostro campionato. Pavoletti è un’opzione calda, così come Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo e in prestito al Genoa. Si è parlato di un possibile scambio per accontentare Preziosi. Il preferito dei tifosi è uno e uno soltanto: Milik, ma le richieste di De Laurentiis sono troppo alte. Ma proprio in casa azzurra sembrerebbe esserci un altro calciatore che può fare al caso del Milan.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, Maldini avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage di Fernando Llorente, anche lui nella stessa situazione di Milik: in scadenza e fuori rosa (anche se Gattuso lo ha convocato per la partita contro la Lazio per emergenza in attacco). L’attaccante è in trattativa con la Sampdoria, ma chiaramente la chiamata dei rossoneri può cambiare tutto. Per adesso si tratta soltanto di un sondaggio, vedremo se ci saranno sviluppi. Ma l’idea c’è.