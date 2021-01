Milan, calendario di gennaio: il confronto con Inter, Juventus e Roma

Milan, calendario di gennaio ricco di impegni tra Serie A con la conclusione del girone di andata e Coppa Italia in caso di passaggio del turno al debutto

Si sta per concludere il girone di andata di Serie A con la lotta per il simbolico titolo di campione d’inverno quantomai aperta a tre giornate dal termine con quattro squadre racchiuse in sei punti e l’incognita recuperi che potrebbe stravolgere la situazione in vetta. Da considerare anche l’inizio della Coppa Italia che va ad arricchire ulteriormente un calendario già fitto di impegni ravvicinati. Vediamo quindi quali saranno i match che attenderanno le prime in classifica fino a fine gennaio.

Cominciamo dal Milan. I rossoneri, primi in classifica con 3 punti di vantaggio sull’Inter, esordiranno in Coppa Italia martedì 12 gennaio contro il Torino a San Siro nel match di ottavi di finale a eliminazione diretta. In campionato, dopo il 2-0 rifilato proprio ai granata, il Milan affronterà nella 18.a giornata il Cagliari in trasferta lunedì 18 gennaio alle 20.45. A seguire, big match sabato 23 alle 18 contro la lanciatissima Atalanta a San Siro per concludere il girone d’andata.

Gennaio, poi, si concluderà con la 20.a giornata, la prima di ritorno con il Bologna in trasferta, sabato 30 alle ore 15. Attenzione anche alla Coppa Italia. In caso di passaggio del turno, infatti, il Milan affronterà la vincente di Fiorentina-Inter ai quarti di finale tra il 26 e il 27 gennaio. Un possibile Derby, dunque, che anticipa quello previsto il prossimo febbraio.

Milan-Torino (Coppa Italia) – martedì 12 gennaio ore 20.45

Cagliari-Milan – lunedì 18 gennaio ore 20.45

Milan-Atalanta – sabato 23 gennaio ore 18

Eventuale quarto di finale (contro Inter-Fiorentina) – 26 o 27 gennaio

Bologna-Milan – sabato 30 gennaio ore 15

L’Inter, al momento, diretta inseguitrice del Milan, dopo il 2-2 con la Roma, proseguirà gli impegni di gennaio con il match di Coppa Italia, in trasferta contro la Fiorentina mercoledì 13 gennaio alle 15. Domenica 17 gennaio, big match contro la Juventus, a San Siro nel posticipo delle 20.45. Lukaku e compagni concluderanno il girone di andata, in trasferta, contro l’Udinese, sabato 23 gennaio alle 18 in contemporanea con Milan-Atalanta. Eventuale quarto di finale di Coppa Italia con Milan o Torino tra 26 e 27 gennaio prima dell’ultimo impegno di gennaio contro il Benevento a San Siro sabato 30 gennaio alle 20.45, nella prima di andata.

La Roma, al momento terza in classifica, è attesa dal Derby contro la Lazio venerdì 15 gennaio alle 20.45. A seguire, ottavi di Coppa Italia contro lo Spezia martedì 19 gennaio alle 21.15. Nell’ultima andata, i giallorossi affronteranno nuovamente lo Spezia al Picco sabato 23 alle 15. Tra il 26 e il 27 gennaio, nell’eventuale quarto di finale di Coppa Italia, la Roma potrebbe incrociare la vincente di Napoli-Empoli. Infine, apertura del girone di ritorno, il 31 gennaio, contro il sorprendente Verona all’Olimpico.

Infine, ecco la Juventus che affiancherà a Serie A e Coppa Italia anche la finale di Supercoppa Italiana. Dopo le due vittorie di fila contro Milan e Sassuolo, i bianconeri debutteranno in Coppa Italia con il Genoa, mercoledì 13 gennaio alle 20.45. Domenica 17, l’atteso big match contro l’Inter a San Siro poi la finale della Supercoppa contro il Napoli, mercoledì 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I bianconeri chiuderanno il girone di andata domenica 24 gennaio nel launch match contro il Bologna in casa. Ultima settimana del mese senza sosta con l’eventuale quarto di Coppa Italia contro Sassuolo o Spal e la trasferta a Genova con la Sampdoria, nella prima di ritorno