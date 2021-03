Verso Milan-Udinese: sorprese nella formazione di Pioli?

Pioli deve scegliere la formazione titolare da impiegare in Milan-Udinese. Sta riflettendo ancora su alcuni ruoli tra difesa e trequarti.

Il Milan è tornato a vincere e cerca continuità. Dopo il successo in casa della Roma, l’obiettivo è conquistare i 3 punti anche mercoledì sera a San Siro contro l’Udinese.

Stefano Pioli si trova nuovamente a fare i conti con assenze per infortuni. Oltre a Ismael Bennacer e Mario Mandzukic, saranno assenti anche Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Recuperato, invece, Ante Rebic. Anche il croato si era fatto male nella trasferta allo stadio Olimpico, ma per fortuna il problema all’anca non era niente di grave.

Pioli rilancia Romagnoli e Hauge in Milan-Udinese?

Pioli contro la Roma ha lasciato fuori Alessio Romagnoli, reduce da prestazioni non convincenti, ma per Milan-Udinese il capitano rossonero potrebbe essere rimesso titolare in difesa. Possibile un turno di riposo per Simon Kjaer con la conferma di Fikayo Tomori dal primo minuto. Al termine dell’allenamento di oggi a Milanello sicuramente saranno più chiare le scelte del mister.

Per quanto riguarda la trequarti, Il Giornale scrive che in questo periodo con tanti impegni ravvicinati potrebbe ritrovare spazio anche Jens Petter Hauge. Il talento norvegese, dopo un inizio di avventura in rossonero molto positivo, è finito un po’ ai margini e spera di convincere Pioli a ridargli un’occasione.

Da vedere se già contro l’Udinese ciò sarà possibile oppure se dovrà attendere ulteriormente. In parte dipenderà anche dalle condizioni fisiche di Rebic. Il croato, salvo colpi di scena, sarà convocato per domani e servirà capire se sarà al 100% per giocare titolare o se comunque risentirà del problema avuto a Roma e partirà dalla panchina. Hauge deve farsi trovare pronto ad ogni evenienza.

A proposito di trequarti, appare scontato l’utilizzo di Brahim Diaz al posto dell’infortunato Hakan Calhanoglu. Lo spagnolo di proprietà del Real Madrid è tornato a giocare nel secondo tempo della sfida dell’Olimpico. Non ha impressionato, però ci sta che non possa essere subito al 100% dopo essere rimasto fuori a lungo. Mercoledì sera contro l’Udinese dovrebbe partire dal primo minuto, è favorito su Rade Krunic.

MILAN-UDINESE: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli (Kjaer), Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz (Krunic), Rebic (Hauge), Rafael Leao.