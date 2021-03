Diretta Live Milan-Manchester United: cronaca in tempo reale e risultato finale del match di ritorno degli Ottavi di Europa League 2020/2021.

Milan-Manchester United: cronaca della partita

46′ – SECONDO TEMPO INIZIATO A SAN SIRO! Solskjaer inserisce subito Pogba per Rashord.

45′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO! Milan-Manchester United 0-0. Avvio a favore degli inglesi, partiti fortissimo, ma col passare dei minuti i rossoneri hanno preso il possesso del campo e nel finale sono andati anche vicini alla rete.

45′ – Occasione per Krunic! Saelemaekers serve il bosniaco, che al volo col destro non trova la porta.

41′ – Saelemaekers prova il tiro da fuori col destro, Henderson mette in corner tuffandosi alla sua sinistra.

37′ – Più Milan che United in questa fase. Ottima prestazione dei ragazzi di Pioli, dopo un avvio in sofferenza.

35′ – Fondamentale Lindelof nell’anticipare Kessie sull’assist di Castillejo in area. Samu poteva fare meglio.

30′ – Match abbastanza equilibrato a San Siro.

25′ – Fred prova il tiro dalla distanza, Donnarumma para facilmente.

24′ – Calhanoglu colpisce malissimo col sinistro un pallone al volo calciato all’interno dell’area.

23′ – Grande sgroppata di Theo Hernandez, fermato in area al momento decisivo.

21′ – Super Tomori a fermare James in area. Ha evitato un tiro a botta sicura davanti a Donnarumma. L’inglese poteva anche servire Greenwood completamente solo.

19′ – Bravissimo Kalulu a chiudere sul cross potenzialmente insidioso di Shaw, che aveva ricevuto un ottimo lancio da Maguire.

15′ – Kessie prova il tiro di destro dalla distanza, parata facile di Henderson: il pallone gli arriva centralmente.

14′ – Buona azione del Milan, purtroppo Kalulu all’interno dell’area sbaglia il passaggio finale.

12′ – Primo tiro della partita di Bruno Fernandes, che appena fuori area manda alto col suo destro.

10′ – Dopo un avvio su altissimi ritmi degli inglesi, il Diavolo ha preso maggiormente le misure ma sono comunque gli ospiti a essere padroni del campo.

6′ – Finora nessuna occasione gol da segnalare. I Red Devils cercano di fare la partita, i Rossoneri provano a chiudere bene gli spazi per ripartire in contropiede.

3′ – Inizio aggressivo del Manchester United, che pressa alto e lascia poco tempo di pensare al Milan quando i giocatori hanno palla nei piedi.

1′ – È cominciato l’incontro!

L’arbitro Brych alle 21:00 fischierà l’inizio della partita.

La presentazione della partita di San Siro

Dopo la sconfitta bruciante contro il Napoli in campionato, il Milan si deve rituffare sull’Europa League. Nel ritorno degli Ottavi di finale c’è il Manchester United da superare. Il risultato di 1-1 a Old Trafford è stato positivo, però stasera a San Siro servirà un’impresa per accedere ai Quarti.

Pioli ritrova Bennacer e Ibrahimovic, che non sono al 100% e partono dalla panchina, ma deve fare a meno di altri giocatori importanti per infortunio: Romagnoli, Calabria, Leao, Rebic e Mandzukic. Il mister rossonero, per mancanza di alternative, schiera Castillejo nell’inedito ruolo di centravanti.

Va meglio a Solskjaer, che ha recuperato elementi quali Pogba, Rashford e van de Beek. Non ci saranno Bailly, Martial, Mata e Cavani. Sicuramente i Red Devils arrivano come favoriti a questa sfida, ma sanno di non poter sottovalutare i padroni di casa. Vengono da 13 risultati utili consecutivi e puntano al quattordicesimo.

Europa League, formazioni ufficiali Milan-Manchester United

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjær, Tomori, Hernández; Meïte, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Krunić; Castillejo. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Dalot, Gabbia; Bennacer, Díaz, Tonali; Ibrahimović, Tonin. All.: Pioli.

MANCHESTER UTD (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, James; Rashford. A disp.: De Gea, Grant; Telles, Tuanzebe, Williams; Diallo, Matić, Pogba, van de Beek. All.: Solskjær.

Arbitro: Brych (GER).