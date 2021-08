Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: pronto l’assalto a Damsgaard

Il gioiello danese è sul taccuino di tanti prestigiosi club. Oltre al Tottenham, in Premier League un’altra società lo ha puntato. Il Milan osserva?

Dopo Euro2020, Mikkel Damsgaard è diventato obiettivo di mercato di diversi top club. All’inizio dell’avventura della sua Danimarca nella competizione continentale, il suo nome era già sulla bocca di tutti. Diversi quotidiani italiani hanno cominciato ad osannarlo come giocatore destinato a diventare un top player, ed effettivamente, Mikkel ha dimostrato grandi doti e qualità.

A soli 21 anni si è preso il palcoscenico della rosa danese, giocando come titolare e contribuendo a portare la sua formazione alle semifinali degli Europei, un traguardo che alla Danimarca mancava da circa 20 anni. Le buone prerogative di Damsgaard si erano già abbondantemente viste nella scorsa stagione di Serie A. Con la maglia della Sampdoria, il classe 2000 ha dimostrato di meritare una piazza ben più prestigiosa, e adesso tanti club sono pronti ad aggiudicarselo.

Il Presidente doriano, Massimo Ferrero, viste le ottime prestazioni del giocatore a Euro 2020, pensa di poter guadagnare dalla sua cessione una cifra vicina ai 25-30 milioni di euro. Da romanista, Ferrero ha dichiarato di volere che Damsgaard vesta i colori giallorossi la prossima stagione. Ma tante altre società sono pronte a investire su di lui. Il Milan è stato tra i primi club ad essere accostato a Mikkel, che è principalmente un’ala d’attacco sinistra, ma è bravo a destreggiarsi anche da trequartista.

Adesso, la concorrenza è aumentata e diversi club di Premier si sono fatti avanti per lui. Già oggi vi abbiamo raccontato dell’interesse del Tottenham. Negli ultimi minuti è arrivata notizia di un’altra pretendente dal campionato inglese.

Damsgaard, l’Aston Villa lo vuole per sostituire Grealish

Il tabloid spagnolo fichajes.net ha raccontato di come l’Aston Villa stia pensando a Mikkel Damsgaard per rinforzare la sua batteria di giocatori offensivi. Ceduto Grealish al Manchester City per 110 milioni di euro, i leoni di’Inghilterra sono pronti ad investirli per rimanere competitivi e far bene la prossima stagione.

Con gli acquisti di Emi Buendía, Leon Bailey e Danny Ings, Mikkel Damsgaard potrebbe rappresentare l’ultimo ma più adatto innesto per completare il reparto. Il Milan e tutti i club interessati devono dunque far i conti con una spettanza concorrenza. E si sa, che per risorse economiche, i club inglesi sono imbattibili.