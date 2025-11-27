Gimenez via con lo scambio, proposta a sorpresa al Milan

L’attaccante messicano ha un futuro incerto: un club della Premier League è interessato e potrebbe proporre uno scambio.

Tra poco più di un mese si aprirà la finestra invernale del calciomercato e sarà interessante vedere quali mosse farà il Milan. Anche se non bisogna aspettarsi investimenti particolarmente onerosi, la sensazione è che la dirigenza non rimarrà ferma.

Oltre a prendere un nuovo difensore più esperto del 19enne David Odogu, potrebbe fare qualcosa anche in attacco. Se Santiago Gimenez non dovesse convincere al rientro dall’infortunio alla caviglia sinistra, potrebbe essere valutato un intervento nel ruolo di centravanti. Una cosa che sarebbe possibile solo con la cessione dello stesso messicano, improbabile che venga preso un’altra prima punta senza la sua partenza.

Calciomercato Milan, Gimenez via con lo scambio?

El Bebote ha voluto fortemente rimanere al Milan l’estate scorsa, convinto del suo valore e di poterlo dimostrare. Sognava la maglia rossonera fin da quando era bambino, non voleva lasciarla dopo neanche un anno. È rimasto spiazzato quando ha saputo che Igli Tare stava parlando con la Roma per uno scambio che avrebbe portato lui in giallorosso e Artem Dovbyk a Milano.

L’ex Feyenoord darà il massimo appena tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri, ma è anche pronto a considerare la possibilità di andarsene se la società non dovesse rinnovargli la fiducia. La sua agente Rafaela Pimenta ha già ricevuto dai sondaggi, soprattutto dalla Premier League.

Si è parlato del Sunderland e anche del West Ham. Quest’ultimo si vuole liberare di Niclas Fullkrug, attaccante esperto che a Londra non è mai riuscito a ripetere quanto fatto in Germania. Qualcuno ha già ipotizzato uno scambio, però sembra difficile che il Milan punti sul 32enne tedesco, che fisicamente ha avuto dei problemi nelle ultime stagioni. La società rossonera preferirebbe puntare su un profilo maggiormente affidabile.

C’è un altro calciatore che il West Ham potrebbe proporre al Milan: Jean-Clair Todibo. Il 25enne difensore francese è un titolare della difesa della squadra allenata da Nuno Espirito Santo, ma il club inglese potrebbe comunque sacrificarlo. Dopo aver speso circa 40 milioni di euro per acquistarne il cartellino, il giocatore non ha pienamente convinto a Londra. Ultimamente è in crescita, però potrebbe essere inserito in qualche discorso di mercato.

Todibo era già stato un obiettivo del Milan, sia quando militava nel Tolosa sia quando poi si è trasferito al Barcellona. Il difensore ha fatto altre scelte ed è poi uscito dal radar rossonero. Vedremo se ci ritornerà.