News Milan: secondo Alfredo Pedullà, non c’è stato nessun contatto fra Sarri e Ivan Gazidis.

Ieri sera si è diffusa velocemente un’indiscrezione su un presunto summit fra Ivan Gazidis e Maurizio Sarri a Londra. Il dirigente del Milan avrebbe già fatto la sua offerta al tecnico: tre anni per tre milioni a stagione.

Stando a questa voce, con questo incontro le due parti si sarebbero avvicinate in maniera concreta. Ma non è di questo avviso Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di calciomercato e molto vicino al tecnico del Chelsea. Come scrive sul suo portale, non ci sarebbe stato nessun contatto fra l’amministratore delegato rossonero e Sarri. I ‘Blues’ a breve si giocano la finale di Europa League e l’allenatore è concentrato soltanto sulla partita. Sarebbe assurdo se si incontrasse con altre società prima di una finale importante come questa. Ma comunque la pista Milan per l’ex Napoli non va esclusa. Da oggi però c’è un’altra forte pretendente oltre alla Roma: la Juventus.

Sarri-Juventus, contatti indiretti

Secondo Pedullà, al 70% Sarri lascerà il Chelsea, con o senza l’Europa League. Voce coerente con quelle di questi ultimi giorni. Roman Abramovich non è contento di lui: per le sue uscite nelle intervista, per il rapporto con società e tifosi, per la poca simpatia dei tabloid nei suoi confronti. Una situazione che il tecnico aveva capito in parte, visto che in ogni intervista ha sempre ribadito di non sapere con certezza il suo futuro in Inghilterra. Si sono intensificate quindi le indiscrezioni su un suo possibile ritorno in Italia, con Roma e Milan in agguato. A queste però si aggiunge anche la Juventus, con cui ci sarebbero stati contatti indiretti, cioè apprezzamenti. Null’altro al momento. I bianconeri hanno salutato oggi Massimiliano Allegri e stanno pensando al sostituto. Sarri piace per la sua filosofia di calcio e rappresenta una pista concreta. Con tanto di rientro di Gonzalo Higuaìn. Lui però è rimasto molto legato al Napoli e si definisce un tifoso napoletano (è nato lì, per poi trasferirsi in Toscana): andare alla Juventus sarebbe uno “sgarro”, così come fece il ‘Pipita’ qualche anno fa.

Gasperini, Milan alla finestra

Nella giornata di ieri si è parlato anche di un accordo già fatto fra la Roma e Gian Piero Gasperini. Antonio Percassi oggi ha detto di volerlo tenere a vita. Ma la verità è che sul tecnico ci sono davvero tanti top club. I giallorossi sono al momento la pista più probabile per lui. Ma, come riporta ancora Pedullà, anche il Milan resta alla finestra. I rossoneri vogliono capire come andrà a finire il rapporto di Gasperini con la società orobica. Che proprio non vuole privarsene.

