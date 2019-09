Torino-Milan dove vedere la partita in diretta tv e streaming legale e gratis. Ecco la guida completa e tutte le informazioni necessarie.

Archiviata la delusione del derby, è già tempo di Torino–Milan. Questa settimana in Serie A si gioca il turno infrasettimanale valido per la quinta giornata. La sfida dell’Olimpico è in programma giovedì sera alle 20:45.

I rossoneri vivono un momento buio. La squadra e Marco Giampaolo sono nel mirino dei tifosi, sconfortati per la brutta prestazione contro l’Inter di sabato sera. Ci si aspettava un altro atteggiamento e un gioco più vivo. Invece il match ha lasciato tante domande e tanti dubbi.

Ora c’è il duro compito di dare risposte ma la trasferta di Torino è sempre molto insidiosa per chiunque, figuriamoci per una squadra in difficoltà come il Diavolo. L’allenatore sta pensando a delle modifiche per quanto riguarda la formazione, che è uno dei temi più caldi del momento. Scalpitano i nuovi acquisti Ismael Bennacer e Theo Hernandez.

Torino-Milan, dove vederla in diretta tv alle 21:00

Torino-Milan è in programma giovedì 26 settembre 2019 alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, match valido per il posticipo della 5.a giornata di Serie A (turno infrasettimanale). Dopo aver visto il derby su DAZN, adesso la sfida coi granata è invece un’esclusiva Sky: la partita sarà in diretta sul Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento pre partita inizierà ovviamente almeno un’ora prima con interviste, approfondimenti e tanto altro ancora. Vi ricordiamo che, in alternativa, potrete seguire la diretta live di MilanLive.it.

Torino-Milan in streaming gratis (no Rojadirecta)

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di vedere Torino–Milan in streaming sui propri dispositivi mobile smartphone, tablet e PC tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile gratuitamente dagli store sia iOS che Android.

Altrimenti ci si può abbonare al servizio NowTV, la web tv di Sky che permette di sottoscrivere abbonamenti anche per soltanto un giorno, per quindici giorni o per un mese intero. Un’ottima soluzione se, nel caso, non avete alcun tipo di abbonamento e volete una piattaforma rapida e facilmente disattivabile.

Probabili formazioni di Torino-Milan

Come detto in apertura, è probabile che Giampaolo cambi qualcosa nella formazione che scenderà in campo all’Olimpico dal 1′. In queste ore si fanno insistenti le voci sulla possibile titolarità di Theo Hernandez, protagonista di un ottimo ingresso nel derby negli ultimi venti minuti di partita. Rientrerà a destra Davide Calabria dopo la squalifica (espulso in Verona-Milan).

In mezzo al campo i tifosi si aspettano di vedere Bennacer invece di Lucas Biglia, deludente anche nel derby nonostante sia uno dei più esperti della rosa. L’ex Empoli, arrivato in estate per 16 milioni, può garantire quel cambio di passo necessario per una squadra poco dinamica come il Milan. Lucas Paquetà non ci sarà per infortunio.

Occhio anche a Rade Krunic e a Giacomo Bonaventura, che scalpitano per una possibilità. I due andrebbero a prendere il posto di Franck Kessie e Hakan Calhanoglu, ma attenzione all’attacco: infatti Jack potrebbe prendere il posto di Jesus Suso sulla trequarti, una mossa che i tifosi sicuramente apprezzerebbero. Rafael Leao merita la conferma, Krzysztof Piatek un po’ meno, ma sicuramente Giampaolo non rivoluzionerà tutto…

Torino-Milan, le probabili formazioni:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Aina; Belotti, Zaza.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer (Biglia), Krunic; Bonaventura (Suso); Piatek, Leao.

Sky o DAZN? Il programma della 5.a giornata di Serie A

Sarà un turno infrasettimanale davvero molto interessante per gli appassionati di calcio. Si parte con Verona-Udinese di domani, ma tutta l’attenzione è su Brescia–Juventus delle 21:00, in diretta su DAZN: ci sarà il debutto di Mario Balotelli, rientrato dalla squalifica.

La Roma, reduce dalla pazza vittoria col Bologna, giocherà alle 19:00 di mercoledì, gara trasmessa invece da Sky Sport. In serata il big match fra Inter e Lazo (su Sky Sport), coi nerazzurri a caccia della quinta vittoria di fila ma contro una squadra che ha ritrovato la vittoria domenica sera. Ecco, di seguito, il programma completo di questo turno di campionato con data, orario e la rispettiva copertura televisiva.

24/09/19, 19:00 – Hellas Verona-Udinese – Sky Sport

24/09/19, 21:00 – Brescia-Juventus – DAZN

25/09/19, 19:00 – Roma-Atalanta – Sky Sport

25/09/19, 21:00 – Fiorentina-Sampdoria – DAZN

25/09/19, 21:00 – Genoa-Bologna – Sky Sport

25/09/19, 21:00 – Inter-Lazio – Sky Sport

25/09/19, 21:00 – Napoli-Cagliari – Sky Sport

25/09/19, 21:00 – Parma-Sassuolo – Sky Sport

25/09/19, 21:00 – SPAL-Lecce – DAZN

26/09/19, 21:00 – Torino-Milan – Sky Sport

