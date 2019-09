>> CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-FIORENTINA <<

Il Milan deve ripartire dal primo tempo di Torino. Questo è il riassunto di questi ultimi giorni che hanno preceduto la sfida contro la Fiorentina di stasera. Vincenzo Montella ritorna a San Siro e lo fa dopo aver conquistato mercoledì la sua prima vittoria sulla panchina viola.

Una squadra in netta crescita la sua nelle ultime partite. Il successo era nell’aria e finalmente è arrivato contro la Sampdoria. Adesso c’è il Milan al Giuseppe Meazza, lì dove la Fiorentina si è imposta 1-0 lo scorso anno con un gol di Federico Chiesa. Sarà lui a guidare l’attacco insieme a Franck Ribery, la stella del nuovo corso viola dopo l’arrivo di Rocco Commisso. Ma il Milan non può più permettersi passi falsi dopo le sconfitte contro Inter e Torino.

Milan, Giampaolo non è in discussione

Le ultime sconfitte hanno messo ovviamente Marco Giampaolo in pericolo. Ma la sua panchina, in questo momento, non è in discussione, nemmeno se dovesse perdere la partita contro la Fiorentina di questa sera. La società crede molto in lui e nel suo lavoro e non vuole tornare su suoi passi. Paolo Maldini e Zvonimir Boban sono convinti che l’ex Sampdoria sia l’uomo giusto per riportare a San Siro un certo tipo di calcio: dominio della gara e propensione offensiva, sono queste le basi da cui ripartire.

Contro il Torino c’è stata la miglior prestazione del Milan di Giampaolo. 80′ di controllo della partita e di occasioni create, purtroppo però anche sprecate: Krzysztof Piatek ha sbagliato almeno due gol nitidi che lo scorso anno avrebbe messo dentro a occhi chiusi. Questione di testa e di fiducia. Ma il Diavolo è sulla buona strada. Ne è convinto anche Gianluigi Donnarumma, il leader di questo gruppo. “A Torino c’è stata la svolta“, ha detto nell’intervista di qualche giorno fa. Ora si attendono conferme dalla partita di stasera.

Ribadiamo però: Giampaolo non è in discussione. Il Milan continuerà a puntare su di lui anche se non dovesse portare a casa vittorie nelle prossime due contro Fiorentina, appunto, e Genoa a Marassi. C’è totale fiducia nel mister. Fiducia anche da parte di Arrigo Sacchi, che lo ha difeso a spada tratta sulle colonne della Gazzetta dello Sport. E ha consigliato Maldini e Boban: “Sostenetelo, come fece Berlusconi con me“. I dirigenti sono già su questa strada,

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

Questa sera, stando alle ultime indiscrezioni, il Milan dovrebbe schierare gli stessi undici della partita contro il Torino. Sarebbe la prima volta in questo campionato che Marco Giampaolo conferma la formazione precedente. E quindi, dentro ancora i “nuovi” come: Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao. L’unico dubbio riguarda il terzino sinistro: occhio al possibile rientro di Ricardo Rodriguez.

Lo svizzero gode della stima di Giampaolo e per questo non uscirà completamente dai radar, anche se l’ex Real Madrid ha dimostrato di poter essere una spina nel fianco per qualsiasi avversario. Per il centrocampo, altre conferme: Bennacer ha fatto molto bene a Torino e potrebbe essere riproposto al posto di Lucas Biglia, altro giocatore che resterà comunque nelle testa dell’allenatore. Ai lati dell’algerino Kessie e Calhanoglu: su questi due ormai ci sono pochi dubbi, con buona pace di Krunic e, per il momento, Lucas Paquetà.

Il brasiliano ha saltato la trasferta dell’Olimpico per un problema fisico che, a quanto pare, è meno grave del previsto. Convocato, è a disposizione per la sfida alla Fiorentina. In attacco Leao è quello più brillante e merita inevitabilmente di essere ancora in campo. Jesus Suso a destra, intoccabile, e Piatek resterà al centro dell’attacco, a meno di clamorosi colpi di scena. In panchina c’è Ante Rebic c’è scalpita… Adesso diamo uno sguardo alla Fiorentina.

La squadra viola, come detto, è in crescita in queste ultime partite. Montella ha trovato la quadra col 3-5-2 dopo un inizio di stagione col 4-3-3. In attacco confermato il duo Chiesa–Ribery, i pericoli maggiori. A centrocampo ancora spazio alla sorpresa Castrovilli insieme a Pulgar e Badelj. Sui lati Lirola da una parte e Dalbert dall’altra. In difesa Pezzella guida con Caceres e Milinkovic al suo fianco.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

Verso Milan-Fiorentina: le parole di Giampaolo

Giampaolo, come sempre, ha presentato ieri la gara di oggi in conferenza stampa. Il mister è partito parlando della partita contro il Torino. Ha ammesso che, per lunghi tratti del match, si è divertito a veder giocare la sua squadra. E in effetti, quella dell’Olimpico è stata la miglior prestazione dei suoi insieme alle sfide di International Champions Cup contro Bayern Monaco, Benfica e Manchester United.

Ha difeso a spada tratta Mateo Musacchio, accusato di essere colpevole sui gol subiti: “Non ha sbagliato nulla. Gli errori sui gol di Belotti sono stati fatti prima“, poi l’elogio per Gianluigi Donnarumma: “Fuoriclasse, è uno freddo, ha una mentalità incredibile“, in risposta alla domanda sulle critiche ricevute dal portiere per l’errore sulla prima rete di Belotti giovedì. Soddisfatto anche per le occasioni da gol create: “Non esiste un caso Piatek, siamo stati imprecisi“.

Interessante anche il commento sul modulo. A chi gli ha chiesto del passaggio al 4-3-3, lui ha spiegato: “A me non piace cambiare perché si perdono i riferimenti. Poi non è il modulo che ti fa vincere le partite. Allegri ha vinto cinque scudetti cambiando mille sistemi“. In effetti non sembra ancora del tutto convinto del passaggio a questo schema, ma stasera lo riproporrà ancora. Con la speranza di ottenere le stesse risposte di Torino. Magari stavolta con una vittoria.

