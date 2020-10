Dove vedere Milan Sparta Praga in diretta tv e streaming, tutte le informazioni per assistere alla partita di Europa League questa sera.

Dopo lo stop in campionato contro la Roma, il Milan scende di nuovo in campo a San Siro per affrontare lo Sparta Praga. La partita è valida per il 2^ turno di Europa League. I rossoneri sono a tre punti grazie alla vittoria alla prima giornata contro il Celtic, a Glasgow. I cechi invece hanno perso contro il Lille con il risultato di 4-1. Gli avversari sono decisamente alla portata per gli uomini di Stefano Pioli, ma in campo europeo è giusto non sottovalutare nessuna squadra.

Lo Sparta Praga ha in rosa qualche giocatore interessante e non bisogna fidarsi. Tra l’altro il pareggio contro la Roma potrebbe aver tolto un po’ di certezze al Milan, che comunque ha disputato un’ottima gara contro gli uomini di Fonseca nonostante le amnesie difensive.

Quello di questa sera è un altro appuntamento importante che i rossoneri vogliono portare a casa. Chiudere questo ciclo con 6 punti in due partite sarebbe il massimo per la qualificazione ai sedicesimi di finale. In più una vittoria darebbe nuova linfa al gruppo in vista dell’Udinese (partita in programma domenica alle 12:30).

Milan Sparta Praga, dove vederla in streaming e tv

Milan Sparta Praga è in programma questa sera alle ore 18.55 allo stadio San Siro ed è in esclusiva su Sky. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8. Sarà possibile assistere al match soltanto tramite l’emittente satellitare per quanto riguarda la diretta tv. In streaming, invece, potrete vederla tramite Sky GO, disponibile sia su Pc che su dispositivi mobile come Smartphone e Tablet (l’app è gratuita su tutti gli store).

Un’ulteriore possibilità per vedere Milan Sparta Praga è Now Tv, la web tv di Sky. Un servizio ottimo per chi è interessato all’evento e non al pacchetto intero di abbonamento offerto da Sky. Infatti potrete accedervi, a pagamento, con iscrizione di un giorno, 15 giorni o un mese. Un’ottima alternativa se volete vedere la partita ma non avete l’abbonamento a Sky.

Diretta testuale

Come sempre noi di MilanLive.it vi proporremo in tempo reale la diretta testuale di Milan-Sparta Praga sul nostro sito. Appuntamento alle 18:00 per tutti gli aggiornamenti minuto per minuto fin dall’arrivo allo stadio delle due squadre e al riscaldamento. Se proprio non avete la possibilità di vederla in tv o in streaming, vi aspettiamo!

Le probabili formazioni

Zlatan Ibrahimovic non riposa mai, e infatti Pioli lo manda in campo anche questa sera contro lo Sparta Praga in Europa League. Lo svedese vuole mettere minuti nelle gambe e, nel frattempo, aiutare la squadra a portare a casa il risultato. Se le cose, speriamo, si metteranno bene, allora Ibra sarà sostituito sicuramente nella ripresa.

Krunic prenderà il posto di Calhanoglu sulla trequarti, ma la notizie più interessante è che gioca Tonali in mezzo al campo al posto di Kessie. Un’occasione importante per mettersi in mostra e guadagnarsi la fiducia dell’allenatore. Dovrebbe riposare l’ivoriano e non Bennacer, ma occhio alle sorprese. In difesa chance anche per Dalot, titolare anche col Celtic: stop per Theo Hernandez, in ombra contro la Roma.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic.