Stasera in tv: film e programmi in onda oggi martedì 21 maggio 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi lunedì 20 maggio 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La nostra terra

23:20 – Porta a Porta

01:00 – Parlamento Messaggi autogestiti – Elezioni Europee 26 Maggio 2019

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Voice of Italy

00:00 – Fatti Unici

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Un posto al sole

21:00 – Parlamento Elezioni Europee 2019 I Confronti riservati ai rappresentanti nazionali di lista

21:30 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai Movie

20:45 – Stanlio e Ollio – Secondo centenario

21:10 – Joy

23:10 – Una rete di bugie – A Case Of You

00:45 – L’amore ha due facce

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – COME UN GATTO IN TANGENZIALE

23:30 – TG5 – NOTTE

00:05 – METEO.IT

00:08 – CAMBIO VITA

Italia 1

19:19 – SPORT MEDIASET

19:44 – C.S.I. NEW YORK – TATUAGGIO

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA STANZA DELLE TORTURE

21:29 – 300: L’ALBA DI UN IMPERO

23:32 – FIGHTING

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – IL SEGRETO – 1956 2a parte – 1aTV

22:00 – IL SEGRETO – 1957 1a parte – 1aTV

22:30 – UNA VITA – 723 – II PARTE – 1aTV

23:00 – UNA VITA – 724 – I PARTE – 1aTV

23:32 – HAVANA

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY IV – LA FORMULA DELLA COABITAZIONE

21:00 – LA FREDDA LUCE DEL GIORNO

23:21 – MOMENTUM

La 5

19:55 – UOMINI E DONNE

21:25 – GRANDE FRATELLO

01:27 – GRANDE FRATELLO LIVE

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – SCONTRO FRA CUOCHI!

21:15 – BRUC. LA LEGGENDA

23:10 – DRAGON BALL SUPER – CIAK, SI GIRA!

23:40 – DRAGON BALL SUPER – L’INDOMITO GREAT SAIYAMAN

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

00:50 – TG LA7 Notte

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti…

19:35 – Cuochi d’Italia

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – – 1^TV

21:25 – Shoot ‘Em Up – Spara o muori!

23:00 – The Karate Kid – Per vincere domani

01:20 – Dalla Cina con furore

Nove

20:30 – Camionisti in trattoria

21:25 – La maschera di Zorro

00:00 – Megalodonte: la leggenda degli abissi

