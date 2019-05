Stasera in tv: film e programmi in onda oggi giovedì 30 maggio 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi giovedì 30 maggio 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione e guida tv.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il giudice meschino

00:03 – TG1 60 Secondi

00:05 – Porta a Porta

01:20 – TG1 NOTTE

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Voice of Italy

00:30 – Stracult Live Show

Rai 3

20:00 – Blob

20:30 – Che ci faccio qui

20:50 – Calcio. Campionato Italiano Serie B 2018 / 19 Play off – Finale di andata

23:00 – Pipol – Linea Geppi

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai Movie

20:45 – Stanlio e Ollio – Non abituati come siamo

21:10 – Indian – La grande sfida

23:20 – Machete

01:10 – In ordine di sparizione

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – ALL TOGETHER NOW

00:30 – #HYPE

01:00 – TG5 – NOTTE

Italia 1

19:19 – SPORT MEDIASET

19:44 – C.S.I. NEW YORK – IL GIOCO DELLE BUGIE

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – ERRORE GIUDIZIARIO

21:25 – LETHAL WEAPON – LA GIUSTIZIA DI LEO GETZ – 1aTV

22:15 – LETHAL WEAPON – UN QUADRO COMPLETO – 1aTV

23:10 – LETHAL WEAPON – PANAMA – 1aTV

00:10 – THE BRAVE – PER UN BENE SUPERIORE

Rete 4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 95 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – DRITTO E ROVESCIO

00:32 – DEAD IN TOMBSTONE

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY V – LA PERMUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO

21:00 – DRACULA UNTOLD

23:01 – UNDERCOVER – 1aTV

23:36 – 69 SEXY THINGS TO DO BEFORE YOU DIE – 1aTV

La 5

19:55 – UOMINI E DONNE

21:25 – RAGIONE O SENTIMENTO

23:15 – CAMBIO CASA, CAMBIO VITA!

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – LA TRAGEDIA DI OHARA

21:15 – TED

23:18 – AMICI COME NOI

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

00:50 – TG LA7 Notte

TV8

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

21:30 – X-Men – L”inizio

23:55 – Django unchained

Nove

20:20 – Camionisti in trattoria – Calabria

21:25 – Fantozzi contro tutti

23:30 – Vi presento i nostri

00:50 – Undressed

