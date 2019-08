Agosto è agli sgoccioli e si porta con sé anche le Estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto di questo mese. Oggi si apre la nuova settimana.

Oggi martedì 27 agosto 2019 ci sono le prime Estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simobolotto di questa settimana, l’ultima del mese di agosto. In queste settimane si è verificata la vincita record, a Lodi, di 209 milioni di euro. Adesso il Jackpot è di 55,8 milioni di euro, una cifra comunque straordinaria che può cambiarti la vita.

Come sempre MilanLive.it ha seguito l’evento in diretta live. Se volete vedere quali numeri sono stati estratti oggi, date un’occhiata a questo link:

ESTRAZIONI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO E SIMBOLOTTO DI MARTEDI 27 AGOSTO

Estrazioni Lotto e Superenalotto: il prossimo appuntamento

Come detto, l’appuntamento di oggi ha aperto la settimana di Estrazioni a cui seguono altri due in programma. Il prossimo più immediato è giovedì 27 agosto 2019, sempre alle ore 20:00. Invece il terzo e ultimo appuntamento sia della settimana che di agosto è previsto per sabato 31 agosto 2019.

Come di consueto, le Estrazioni del Lotto si tengono in questi giorni, ovvero: martedì, giovedì e sabato e l’orario è sempre lo stesso (20:00). In queste tre occasioni gli italiani si incollano alla tv o allo smartphone per seguire l’evento in diretta e scoprire se hanno vinto o meno. Auguriamo buona fortuna a tutti voi!

ATTENZIONE!

Il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Gioca responsabilmente ponendoti dei limiti da non oltrepassare. Se constati che hai problemi e non riesci a farne a meno, clicca qui: www.giocaresponsabile.it o chiama al numero verde gratuito 800 921 121