Quando ci saranno le prossime Estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto? Vediamo insieme il prossimo appuntamento.

Si è conclusa la prima settimana di settembre per le Estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto e il nuovo Simbolotto. Il Jackpot, qualora non si dovesse registrare la vincita della sestina, sarà di poco superiore a quello di oggi, che è di 60,2 milioni. Una cifra molto importante.

Le possibilità di vittoria sono quasi nulle ma vale la pena provarci. Intanto in serata si sono tenute le Estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto di sabato 7 settembre 2019, le ultime di questa prima settimana. Per scoprire quali numeri sono stati estratti sabato 7 settembre 2019, date un’occhiata al link qui sotto:

Estrazioni Lotto e Superenalotto: il prossimo appuntamento

Abbiamo quindi archiviato le Estrazioni di questa prima settimana di settembre. Adesso è già tempo di pensare alle prossime, che daranno il via alla nuova settimana, la seconda del nuovo mese.

Le prossime Estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto si terranno martedì 10 settembre 2019, il primo della nuova settimana.

Ricordiamo che le Estrazioni del Lotto e Superenalotto, ai quali si aggiungono il solito 10eLotto e il nuovissimo Simbolotto, si tengono ogni martedì, giovedì e sabato della settimana e sempre allo stesso orario, le 20:00 in punto. Tre tentativi a settimana per vincere una grossa somma e cambiare per sempre la vostra vita.

ATTENZIONE!

Il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Gioca responsabilmente ponendoti dei limiti da non oltrepassare. Se constati che hai problemi e non riesci a farne a meno, clicca qui: www.giocaresponsabile.it o chiama al numero verde gratuito 800 921 121