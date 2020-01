Sky – Kane out tre mesi. Piatek nel mirino del Tottenham

Calciomercato Milan, cessione Piatek: il polacco nel mirino del Tottenham per sostutuire l’infortunato Harry Kane. Gli aggiornamenti da Sky Sport 24.

Krzysztof Piatek verso l’addio. Il centravanti del Milan è fortemente in bilico, potrebbe presto lasciare l’Italia direzione Inghilterra. Proprio in Premier League ci sono diversi club interessati: su tutti l’Aston Villa.

Ma attenzione all’interesse dell’ultim’ora del Tottenham. Visto l’infortunio di Harry Kane, gli Spurs hanno messo Piatek nella lista dei potenziali acquisti nel corso dei prossimi giorni. Lo riferiscono i colleghi di Sky Sport 24. Il Milan in tutto questo attende offerte. Vuole liberarsi del polacco, visto che non incide, per puntare tutto su Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. La nuova coppia che Stefano Pioli vorrebbe valorizzare, già dalla prossima partita contro il Cagliari.

Piatek al Tottenham? Il Milan attende offerte

José Mourinho deve fare i conti con l’infortunio accorso a Harry Kane: strappo del muscolo femorale, che terrà il bomber inglese fermo per i prossimi tre mesi. Lo staff medico del club dopo aver effettuati altri esami ha deciso di agire con un intervento chirurgico, valutando non utile provare una terapia conservativa.

Il nome di Piatek è una possibilità. Si attendono novità, e soprattutto offerte ufficiali. Il Milan ha fretta di agire, vendere e trovare nuovi rinforzi. In attacco sì, c’è l’idea Andrea Petagna), ma anche e soprattutto in altri ruoli. A centrocampo spazio prima alle uscite, su tutti quelle riguardanti Franck Kessie e Lucas Paquetà, ma anche Hakan Calhanoglu in caso di offerte allettanti: discorso simile per quanto riguarda Jesus Suso.

In difesa ha praticamente già ceduto Mattia Caldara, e vuole trovare almeno due centrali all’altezza: si parla di un ritorno di fiamma per Dejan Lovren del Liverpool, ma anche di Andreas Christensen del Chelsea e Simon Kjaer dall’Atalanta.

