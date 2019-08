Primo appuntamento della settimana con le Estrazioni del Lotto e Superenalotto. Come di consueto, seguiremo insieme l’evento di oggi giovedì 8 agosto, in programma come sempre alle 20:00. Il Jackpot è sempre più alto: già sabato ha superato i 200 milioni di euro, ora la cifra è arrivata a 205,4 milioni.

Montepremi più alto di sempre quindi. C’è frenesia in tutta Italia per questa possibile vittoria, ma le probabilità sono quasi nulle. Questo però non fermerà i milioni di appassionati, che anche stasera seguiranno le estrazioni con grande attenzione.

Noi di MilanLive.it, come sempre, vi aggiorneremo minuto per minuto sulle estrazioni di questa sera.

Estrazioni del Lotto e Superenalotto: quando e come si gioca?

Le estrazioni del Lotto e Superenalotto sono in programma tre volte alla settimana: il martedì, il giovedì ed infine il sabato alle 20:00. Per giocare, basta recarsi in una delle 34mila ricevitorie autorizzate e puntare sui numeri giusti, compresi ovviamente fra 1 e 90. Questi numeri vengono estratti sulle ruote di dieci città, poi c’è quella Nazionale, esistente dal 2005. Una volta estratto un numero, questo non può più comparire. Le città che rappresentano le ruote del Lotto sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano, Torino e, appunto, Nazionale.

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Estrazioni Superenalotto 8 agosto: sestina vincente

COMBINAZIONE VINCENTE

6-10-24-63-66-89

NUMERO JOLLY

67

SUPERSTAR

23

Estrazioni del Lotto giovedì 8 agosto

BARI 4 44 30 64 84

CAGLIARI 6 83 22 89 28

FIRENZE 61 52 6 17 47

GENOVA 40 33 5 60 81

MILANO 21 89 81 39 67

NAPOLI 5 75 74 8 81

PALERMO 42 60 28 64 69

ROMA 45 51 83 60 77

TORINO 69 53 71 74 84

VENEZIA 66 80 47 8 5

NAZIONALE 66 89 36 76 87

10eLotto, i numeri vincenti

Numeri Estratti:

4 5 6 21 33 40 42 44 45 51 52 53 60 61 66 69 75 80 83 89

Numero Oro: 4

Doppio Oro: 4 44

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia.

Gioca responsabilmente ponendoti dei limiti da non oltrepassare.

Se constati che hai problemi e non riesci a farne a meno, clicca qui: www.giocaresponsabile.it o chiama al numero verde gratuito 800 921 121