Milan, prove di Superlega: arrivato l’invito per l’estate!

Le tre società fondatrici della Superlega avrebbero intenzione di inserire anche il Milan nel nuovo progetto che sta maturando

La Superlega non molla la presa e si appresta a tornare con più convinzione di prima. L’idea di di Juventus, Real Madrid e Barcellona, che sono i tre club che hanno ideato questo nuovo format, hanno in mente di riprendere a fare le cose sul serio a partire dalla prossima estate. C’è stata una proposta fatta al Milan!

C’è tanto movimento attorno al Milan che questa sera scenderà in campo nella delicata sfida contro la Lazio. Tra la trattativa Investcorp-Elliott e l’incognita Superlega, il futuro calcistico del club non è poi così chiaro ma adesso è ovviamente presto per fare delle previsioni. Così come ha detto Maldini qualche giorno fa, l’attenzione dei ragazzi di Stefano Pioli deve essere rivolta soltanto al calcio giocato ma è inevitabile che il pensiero dei tifosi sia anche a quello che gli aspetta nel prossimo futuro che non pare nemmeno così lontano.

Il sogno resta ancora quello dello Scudetto, anche se la situazione si è fata complicata dopo la vittoria dell’Inter di ieri contro la Roma di Mourinho in quello che era l’ultimo vero scontro diretto nei nerazzurri in questo campionato. Ma il Milan ha l’obbligo di non mollare e per crederci ancora bisogna assolutamente vincere tutte le restanti gare in programma, anche se non sarà per niente facile. Per un Milan che ha degli obiettivi ben precisi in campo, ce n’è un altro che lavora a livello societario. Pare che la dirigenza abbia ricevuto una proposta nelle ultime ore.

Il Milan nella Superlega? In estate pronte alcune novità

Non parliamo della situazione riguardante Investcorp, ovvero il fondo con sede in Bahrain che sembra vicino all’acquisizione del club. Concentriamoci invece su un altro aspetto che ha tenuto banco negli ultimi mesi, ovvero quello riguardante la Superlega. Il torneo “poco meritocratico” messo in atto da Juventus, Real Madrid e Barcellona è pronto a tornare in auge dopo la bocciatura dichiarata da Uefa e Fifa, e potrebbe coinvolgere nuovamente il Milan.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, le tre società citate in precedenza più i rossoneri avrebbero in mente di prendere parte ad una competizione estiva negli Stati Uniti, una sorta di prova generale di Superlega. L’idea è stata riportata al club di via Aldo Rossi che ci sta riflettendo molto attentamente, dato che da una parte questa potrebbe essere la chiave per nuove entrate (sponsor, ricavi generali) ma dall’altra parte potrebbe avere un’influenza mediatica negativa. Insomma, staremo a vedere, anche se in questo momento la Superlega pare essere l’ultimo problema del Milan. C’è da concentrarsi sul finale di stagione e poi sull’eventuale cessione della società.