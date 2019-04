Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda oggi lunedì 22 aprile 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi lunedì 22 aprile 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata

23:43 – TG1 60 Secondi

23:50 – Voci di Gerusalemme

00:50 – S’è fatta notte

01:20 – TG1 NOTTE

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Sud a Pasquetta

23:40 – Povera Patria

01:30 – Zona B

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – In arte Mina

23:10 – Prima dell’alba

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai Movie

19:50 – Bears

21:10 – C’era una volta il West

00:05 – El Condor

01:55 – Decameron Pie – Non si assaggia… si morde!

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA

23:55 – LA PRIMA COSA BELLA

Italia 1

19:19 – SPORT MEDIASET

19:44 – C.S.I. NEW YORK – PROVE SCHIACCIANTI

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – ABRACADAVERE

21:30 – GUERRE STELLARI – UNA NUOVA SPERANZA

23:51 – SPECIALE STUDIO APERTO – THE DARK SIDE

Rete 4

19:32 – TEMPESTA D’AMORE – 75 – 1aTV

21:25 – IL SEGRETO – 1934 – 1aTV

22:30 – UNA VITA – 695

23:05 – UNA VITA – 696

23:44 – HENRY & JUNE

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY II – L’INSTABILITA’ DEL ROBOT KILLER

21:00 – SURVIVOR

23:02 – 10.000 A.C.

La 5

19:56 – GRANDE FRATELLO LIVE

21:10 – TENTAZIONI D’AMORE

23:30 – BELLA PIU’ DI PRIMA

00:30 – GRANDE FRATELLO LIVE

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – LO SCONTRO SUL PONTE

21:15 – DRAGON BALL SUPER – ZAMASU, IL SIGNORE DAL CORPO INVULNERABILE

21:40 – DRAGON BALL SUPER – ZAMASU E BLACK – IL MISTERO S’INFITTISCE

22:10 – DRAGON BALL SUPER – CAMBIARE IL FUTURO!

22:30 – DRAGON BALL SUPER – LA VERA IDENTITA’ DI BLACK

23:00 – FUTURAMA – MUSICA DAL PROFONDO

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Josephine, Ange Gardien – Un tuffo nel passato – PRIMA VISIONE

23:10 – Josephine, Ange Gardien – Amicizia e verità – PRIMA VISIONE

01:00 – TG LA7 Notte

TV8

19:30 – Cuochi d’Italia

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – Rocky IV

22:55 – The Karate Kid – La leggenda continua

01:15 – Kickboxer – Il nuovo guerriero

Nove

19:35 – Camionisti in trattoria – Spagna

20:30 – Boom! – 1^TV

21:25 – Little Big Italy – 1^TVSantiago del Cile

22:40 – Little Big Italy – 1^TVSantiago del Cile

23:55 – Untraditional – 1^TV

