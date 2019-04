Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda oggi venerdì 26 aprile 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi venerdì 26 aprile 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La Corrida

23:56 – TG1 60 Secondi

00:00 – TV7

01:05 – TG 1 NOTTE

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Avengers

23:40 – Sola nel buio

01:00 – CALCIO & MERCATO

Rai 3

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:40 – Aspettando Rai Pipol

20:45 – Un posto al sole

21:20 – In guerra per amore

23:05 – Todo cambia

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai Movie

20:15 – Stanlio e Ollio – Muraglie

21:10 – I cannoni di Navarone

23:45 – Glory – Uomini di gloria

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – POVERI MA RICCHI

00:05 – COME AMMAZZARE IL CAPO… E VIVERE FELICI

Italia 1

19:19 – SPORT MEDIASET

19:44 – C.S.I. NEW YORK – CADAVERE ALLO ZOO

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – QUATTRO ROUND

21:25 – 13 HOURS

00:20 – IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LE DUE TORRI – I PARTE

Rete 4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 76 – 2 A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTO GRADO

00:30 – MOTIVE – SUICIDIO APPARENTE

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY II – L’ISOTOPO DI HOFSTADTER

21:00 – THE PROTECTOR-LA LEGGE DEL MUAY THAI

23:02 – SHERLOCK HOLMES – GIOCO DI OMBRE

La 5

19:55 – UOMINI E DONNE

21:25 – HONEY 3: IL CORAGGIO DI BALLARE

23:30 – GRANDE FRATELLO LIVE

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – LA PRIMA SFIDA

21:15 – IT – 2

23:15 – IT – 1

00:57 – MAI DIRE GALLERY – PILLOLE

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

00:50 – TG LA7 Notte

TV8

19:30 – Cuochi d’Italia

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:30 – Nessuno mi puo” giudicare

01:10 – Hot Movie – Un film con il lubrificante

Nove

20:25 – Boom! – 1^TV

21:25 – Fratelli di Crozza (live)

22:50 – Accordi & disaccordi – 1^TV

23:50 – Fratelli di Crozza

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it