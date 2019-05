Stasera in tv: film e programmi in onda oggi lunedì 13 maggio 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi lunedì 13 maggio 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno

23:40 – Che fuori tempo che fa

00:45 – S’è fatta notte

01:15 – TG1 NOTTE

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Sud

23:40 – Povera Patria

01:30 – Sorgente di vita

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

23:10 – Prima dell’alba

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai Movie

20:30 – Stanlio e Ollio – Un nuovo imbroglio

21:10 – La maschera di fango

22:45 – L’uomo della valle

00:10 – L’affittacamere

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO

00:40 – X – STYLE

01:05 – TG5 – NOTTE

Italia 1

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – CATENA DI DELITTI

21:28 – STAR WARS EPISODIO VII – IL RISVEGLIO DELLA FORZA

00:05 – OUIJA – L’ORIGINE DEL MALE

Rete 4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 86 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:30 – MIA MARTINI TOP SECRET

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY IV – L’ESALTAZIONE DEI VEGETALI CRUCIFERI

21:00 – BLADE II

23:21 – CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE

La 5

19:55 – UOMINI E DONNE

21:25 – INSEGNAMI A VOLARE

23:20 – UOMINI E DONNE

00:50 – GRANDE FRATELLO LIVE

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – IDENTITA’ SEGRETA DELLA CP9 VIENE SMASCHERATA

21:15 – DRAGON BALL SUPER – SI SALVI CHI PUO’! TORNA QUELLA BIRBA DI ARALE!

21:40 – DRAGON BALL SUPER – LA SFIDA DI CHAMPA

22:05 – DRAGON BALL SUPER – LA SCONFITTA DI GOKU!

22:25 – DRAGON BALL SUPER – L’ARTE INVISIBILE DI HIT

22:51 – FUTURAMA – GIOCO DI BENDER

Stasera in tv LA7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Body of proof

23:50 – La moglie di un uomo ricco

00:30 – TG LA7 Notte

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

19:35 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Creed – Nato per combattere

00:05 – First Kill

Nove

20:25 – Camionisti in trattoria – Sicilia

21:30 – Little Big Italy – 1^TVLima

22:55 – Little Big Italy – Buenos Aires

00:25 – Untraditional – 1^TV

