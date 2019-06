Stasera in tv: film e programmi in onda oggi martedì 4 giugno 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi martedì 4 giugno 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione e guida tv.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè ( l meglio della TV )

21:25 – Volevamo andare lontano – Bella Germania Il segreto

23:42 – TG1 60 Secondi

23:45 – Porta a Porta

01:20 – TG1 NOTTE

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Voice of Italy

00:00 – Fatti Unici

Rai 3

20:00 – Blob

20:30 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai Movie

20:15 – La Signora del West – Donna medicina – parte 2

21:10 – Sex and the City

23:40 – One for the Money

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – LA CASA DI FAMIGLIA

23:22 – TG5 – NOTTE

23:57 – METEO.IT

23:59 – CLASSE Z

Italia 1

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL PARACADUTISTA

21:29 – GODZILLA

00:00 – ANTEPRIMA – GODZILLA II – KING OF THE MONSTERS

00:02 – ARAC ATTACK-MOSTRI A OTTO ZAMPE

Rete 4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 98 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

00:00 – CONFESSIONE REPORTER

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY V – L’IMPOSIZIONE DELLA VACANZA

21:00 – WARRIOR

23:50 – BANGKOK DANGEROUS – IL CODICE DELL’ASSASSINO

La 5

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO

01:06 – VERNICE WEEK

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – SANJI, IL GENTILUOMO

21:15 – IL RE SCORPIONE 4 – LA CONQUISTA DEL POTERE

23:20 – DRAGON BALL SUPER – BERGAMO IL DISTRUTTORE VS GOKU! CHI DIMOSTRERA’ DI ESSERE IL PIU’ FORTE?

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

00:50 – TG LA7 Notte

TV8

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Mediterraneo

23:30 – Trappola in alto mare

Nove

19:30 – Camionisti in trattoria – Sardegna

20:20 – Chi ti conosce? – 1^TV

21:25 – A testa alta

23:30 – Nations League F – 1^TVOlanda – Italia

