Stasera in tv: film e programmi in onda oggi lunedì 17 giugno 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi lunedì 17 giugno 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione e guida tv.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Appuntamento al parco

23:20 – Campeggio a tradimento

00:35 – S’è fatta notte

01:05 – TG1 NOTTE

Rai 2

18:15 – Trieste. Calcio – Europei 2019 Under 21 Serbia – Austria

20:30 – TG2 20.30

20:50 – Udine. Calcio – Europei 2019 Under 21 Germania – Danimarca

23:00 – L’Alfabeto di Guarda… Stupisci

00:15 – Agorà

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Prima dell’alba – La Rampa

23:10 – L’approdo

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai Movie

20:10 – La Signora del West – La leggenda del bisonte bianco

21:10 – L’ultima carovana

22:55 – I cavalieri del Nord Ovest

00:45 – Breaking at the Edge

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – SIAMO SOLO NOI – SEI COME 6

00:00 – TG5 – NOTTE

00:35 – METEO.IT

Italia 1

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – VITTIMA O ASSASSINO?

21:20 – TOWER HEIST: COLPO AD ALTO LIVELLO

23:26 – LA FINE DEL MONDO

Rete 4

19:32 – TEMPESTA D’AMORE – 108 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:32 – MARITO A SORPRESA

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – LA SPEDIZIONE DI BAKERSFIELD

21:00 – FIRST STRIKE

22:52 – AWAKE – ANESTESIA COSCIENTE

La 5

19:33 – UOMINI E DONNE

21:10 – IL SEGRETO DI MARTA

23:15 – TAMMY

01:17 – VERNICE WEEK

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – LA PACE E’ FINITA!

21:15 – DRAGON BALL SUPER – ARRIVA UNA BELLEZZA MISTERIOSA! CHE SUCCEDE NELLA PALESTRA DI TENSING?

21:40 – DRAGON BALL SUPER – MAI PERDERE DI VISTA L’OSTACOLO DA SUPERARE! GOKU VS GOHAN.

22:10 – DRAGON BALL SUPER – QUALE UNIVERSO SOPRAVVIVERA’? I COMBATTENTI PIU’ FORTI STANNO PER INCONTRARSI!

22:30 – DRAGON BALL SUPER – C’E’ UNA NUOVA EMERGENZA! LA SQUADRA DEI DIECI NON E’ COMPLETA!

23:00 – THE BIG BANG THEORY – LA CONFIGURAZIONE ABITATIVA

23:25 – THE BIG BANG THEORY – LA PECULIARITA’ DEL NUMERO 43

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Suspect – Presunto colpevole

23:30 – Terzo Grado – 1 Tempo

00:30 – TG LA7 Notte

00:35 – Terzo Grado – 2 Tempo

TV8

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – The Karate Kid – La leggenda continua

00:00 – First Kill

Nove

20:25 – Chi ti conosce? – 1^TV

21:30 – Prima o poi mi sposo

23:30 – Tutte contro lui – The Other Woman

01:30 – Airport Security Spagna

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it