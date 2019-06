Stasera in tv: film e programmi in onda oggi lunedì 24 giugno 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi lunedì 24 giugno 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione e guida tv.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – The Meddler – Un’inguaribile ottimista

23:20 – La mia pazza pazza famiglia

00:35 – S’è fatta notte

01:05 – TG1 NOTTE

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

20:50 – Cesena. Calcio – Europei 2019 Under 21 Francia – Romania

23:00 – Renzo Arbore presenta Io Faccio ‘o Show

01:10 – Sorgente di vita

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Prima dell’alba – La Rampa

23:10 – L’approdo

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai Movie

20:10 – La Signora del West – Salto nel vuoto

21:10 – Gli implacabili

23:25 – I compari

01:35 – Cordura

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – TEMPTATION ISLAND

00:30 – SUPERCINEMA SPECIALE SARDINIA FILM FESTIVAL

01:05 – TG5 – NOTTE

Italia 1

20:25 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – INARRESTABILE

21:20 – 22 MINUTES

23:09 – SHARK – 1 PARTE

00:06 – TGCOM

00:09 – METEO.IT

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA ESTATE

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:47 – UNA TOP MODEL NEL MIO LETTO

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY VII – L’INSUFFICIENZA DA HOFSTADTER

21:00 – UN’OCCASIONE DA DIO

22:57 – L’UOMO CON I PUGNI DI FERRO

00:50 – BOSCH – LA CASA RIFUGIO

La 5

19:33 – UOMINI E DONNE

21:10 – IL SEGRETO DI MARTA

23:15 – BOUNCE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – ACCERCHIAMENTO NAVALE

21:15 – DRAGON BALL SUPER – SEI TU IL DECIMO GUERRIERO! GOKU VA A TROVARE FREEZER!

21:40 – DRAGON BALL SUPER – L’IMPERATORE DEL MALE E’ TORNATO! COMITATO DI ACCOGLIENZA DI ALCUNI MISTERIOSI SICARI!

22:10 – DRAGON BALL SUPER – IL PIU’ MALVAGIO! IL PIU’ CRUDELE! FREEZER SI SCATENA!

22:30 – DRAGON BALL SUPER – CI SIAMO: SI PARTE PER IL MONDO DEL NULLA! C’E’ IN GIOCO IL DESTINO DEGLI UNIVERSI!

23:00 – THE BIG BANG THEORY – IL DISLOCAMENTO DELLE INTERIORA DEL PESCE

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – L’ombra del diavolo

23:30 – Ore 10: calma piatta

01:15 – TG LA7 Notte

TV8

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Infelici e contenti

23:15 – Italia’s Got Talent – Best Of

01:15 – Il sospetto di Sandra

Nove

20:10 – Cucine da incubo Italia – All’Archetto

21:30 – Killing Michael Jackson – 1^TV

22:20 – Leaving Neverland 1a parte

00:40 – Leaving Neverland 2a parte

