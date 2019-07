Stasera in tv: film e programmi in onda oggi martedì 2 luglio 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi martedì 2 luglio 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione e guida tv.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – The Resident – 1a Stagione – Crisi d’identità – Errore fatale – Costi quel che costi

23:47 – TG1 60 Secondi

23:50 – Una tata sotto copertura

01:15 – TG1 NOTTE

Rai 2

20:00 – LOL ;-)

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11 – Caduta libera – Sangue e acqua Rai – Rapina ad alta velocità

23:50 – Miti di oggi

00:50 – Diario della Motocicletta Viaggia scopri condividi

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Storie Maledette *Quel colpo che arriva al cuore* seconda parte

23:10 – TG Regione

23:15 – TG3 Linea notte estate

23:45 – Meteo 3

23:50 – Dove non ho mai abitato Prima Visione Assoluta

Rai Movie

20:10 – La Signora del West 2 – L’incidente

21:10 – Poli opposti

22:40 – Niente può fermarci

00:20 – Quartet

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – RIASSUNTO – ROSY ABATE

21:24 – ROSY ABATE

23:39 – TG5 – NOTTE

00:14 – METEO.IT

00:16 – BABY SELLERS BAMBINI IN VENDITA

Italia 1

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’OMBRA DELL’ANGELO DELLA MORTE

21:20 – TRANSFORMERS 3

00:28 – CREATURE DEL TERRORE

Rete 4

19:32 – TEMPESTA D’AMORE – 122 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA ESTATE

21:25 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

00:00 – CONFESSIONE REPORTER

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY VII – LA MANIPOLAZIONE DELLA LOCOMOTIVA

21:00 – ITALIANO MEDIO

23:07 – SIN CITY – UNA DONNA PER CUI UCCIDERE

01:07 – BOSCH II – SIGNORA DEI MARTIRI

La 5

19:35 – UOMINI E DONNE

21:10 – TEMPTATION ISLAND

01:00 – RICCI & CAPRICCI – 1a TV

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – LA TRAPPOLA DI MORIA

21:15 – SCUOLA DI LADRI – PARTE SECONDA

23:20 – DRAGON BALL Z: LA BATTAGLIA DEGLI DEI

01:15 – SIMULCAST RADIO 101

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

23:30 – Propaganda Doc – #Mexico

01:00 – TG LA7 Notte

TV8

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Penisola sorrentina

21:30 – Fantozzi in Paradiso

23:15 – Italia’s Got Talent – Best Of Ep. 2

01:15 – Un’ospite pericolosa

Nove

20:30 – Cucine da incubo Italia – Da Odilio

21:30 – La vacanza perfetta – 1^TVMaremma

22:40 – La vacanza perfetta – Cilento

23:50 – Little Big Italy – Santiago del Cile

01:20 – L’isola di Adamo ed Eva XXX

